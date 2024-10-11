Intel توفر وحدات معالجة رسومية أقوى لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي

بجانب عائلتها الجديدة من أجهزة سطح المكتب Arrow Lake، قدمت لنا Intel اليوم أيضًا بعض المعلومات حول شرائح Arrow Lake H المحمولة القادمة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة عالية الأداء. أولاً، من غير المتوقع وصولها حتى الربع الأول من عام 2025 - ولكن الانتظار الطفيف قد يستحق ذلك، حيث تقول Intel إنها ستقدم وحدات معالجة رسومية Xe جديدة قوية مع XMX. وبفضل هذا الترقية، ستوفر وحدة معالجة الرسوميات وحدها معالجة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي أفضل بأربع مرات من شرائحها السابقة، إلى جانب ضعف أداء تتبع الأشعة ومضاعفة ذاكرة التخزين المؤقت (8 ميجا بايت L2).

ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن هذه الرقائق الجديدة ستظل متأخرة عن معالجات Lunar Lake الأقل قوة للشركة عندما يتعلق الأمر بأرقام NPU وإجمالي عمليات AI TOPS (عمليات تيرا في الثانية). ستصل NPU في Arrow Lake H إلى 13 TOPS، وستصل وحدة معالجة الرسوميات الجديدة إلى 77 وستقدم وحدة المعالجة المركزية 9 TOPS. عند النظر إليها مجتمعة، فإنها ستوفر ما يصل إلى 99 TOPS من الأداء. وفي الوقت نفسه، تتميز Lunar Lake بوحدة معالجة عصبية بقوة 48 TOPS وما يصل إلى 120 TOPS من أداء الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام.



يبدو الاختلاف منطقيًا عندما تفكر في الغرض من هذه الرقائق. Lunar Lake موجه في الغالب نحو الأجهزة المحمولة للغاية ومحطات العمل النحيفة، بينما تستهدف شرائح Arrow Lake H أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطلبة ذات الأداء الشبيه بأجهزة سطح المكتب. في حين يمكن تسميتها تقنيًا بأجهزة كمبيوتر AI، فإن أداء وحدة المعالجة العصبية المنخفضة في Arrow Lake H لا يفي بمستوى شارة Copilot+ من Microsoft (تتطلب هذه الأجهزة ما لا يقل عن 40 TOPS من وحدات المعالجة العصبية). ستتمكن من تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية، مثل تأثيرات Windows Studio في محادثات الفيديو، ولكن ليس المهام الأكثر تعقيدًا مثل Recall.

لم يكن لدى Intel الكثير من التفاصيل الأخرى لمشاركتها حول Arrow Lake H، ولكن من المحتمل أن نسمع المزيد في CES 2025.