الشباب والرياضة تطلق فعاليات المهرجان الرياضي للاحتفال باليوم العربى للمسنين" الرواد"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المهرجان الرياضى للاحتفال باليوم العربى للمسنين ( الرواد ) بجميع المحافظات.

تضمنت فعاليات الاحتفال ، تنظيم بطولة دومينو ،شطرنج، طاوله ، بالتعاون مع اتحاد الألعاب الترفيهيه ،دوري كرة قدم ، كرة طائرة، كرة اليد ، بالإضافة إلى ندوات فى الصحة النفسية والبدنية لكبار السن، ومسابقات للياقة البدنية ، والعاب ترفيهية لإدخال البهجة والسعادة في نفوس كبار السن.

الجدير بالذكر أن هذا الإحتفال باليوم العربى للمسنين جاء في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لنشر الممارسة الرياضية بين جميع أفراد الأسرة المصرية ورفع معدلات اللياقة البدنية والرياضية والنفسية ط

وقد أعرب كبار السن فى جميع المحافظات عن سعادتهم البالغة عن هذه الفعاليات التى تقدمها الوزارة لهم وشعورهم بتقدير الذات لديهم وطالبوا بتكثيف تلك المبادرات والبرامج وتنوع برامجها الترفيهية والرياضية والاجتماعية والفنية.