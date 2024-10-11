إحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. المنيا تنظم مهرجان رياضي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوزارة ، مهرجان رياضي و مسابقة فنية عن انتصارات أكتوبر، بمراكز شباب نزلة البدرمان، و زرابي الرحمانية بديرمواس جنوب المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية ، بداية جديدة لبناء الإنسان .

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية ، بداية جديدة لبناء الإنسان ، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب ، و في ظل الإحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيدة ، و قيام المراكز بتنفيذ أنشطة وفعاليات متنوعة للإحتفال بهذه المناسبة القومية، و مظاهر الإحتفال بالنصر بمراكز شباب مصر .

وتم اليوم الجمعة 11 أكتوبر بمركز شباب نزلة البدرمان، تنفيذ مهرجان رياضي احتفالا بمرور 51 عام ، علي انتصارات أكتوبر المجيدة، شارك في المهرجان لفيف من اعضاء مركز الشباب، وتم خلال النشاط ممارسة لعبة كرة القدم ، الجري، تنس الطاولة، تم التنفيذ بحضور مدير المركز، مشرف النشاط بمركز شباب نزلة البدرمان.

وفي مركز شباب زرابي الرحمانية ، تم تنفيذ مسابقة فنية " رسم " للطلائع عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، و التي شارك لفيف من الطلائع ، و تم فيها التعبير بالصورة و الرسم عن بعض أحداث حرب أكتوبر 1973، وتصور الطلائع لها، وانها كانت مصدر الفخر للشعب المصري، لأنها الفاصلة بين الحق والباطن، والقضاء على أسطورة خط بارليف وجيش إسرائيل الذي لا يقهر.

وتم عمل تقييم الأعمال المنفذة عقب الإنتهاء من التنفيذ ، و توزيع الجوائز على الفائزين وعددهم 4 فائزين، وذلك بحضور مدير المركز، بمركز شباب زرابي الرحمانية ، و يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا، بالإحتفال بالمناسبات والأعياد القومية بشتى الوسائل، ومنها تنفيذ مسابقات فنية تعبر عن هذه المناسبات والأحداث، وذلك للتعريف بها و تخليدا لذكراها، ومن أهم هذه الأحداث حرب أكتوبر 1973، حرب الكرامة ورد الإعتبار ، والقضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر ، وتدمير خط بارليف، كذلك الإهتمام بالنشاط الرياضي للشباب والنشئ و كبار السن ، وصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، وتكريم المتميزين في الأنشطة المنفذة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس