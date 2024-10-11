وزير الشباب والرياضة يهنئ فتيات مصر وسفيرات برنامج ريحانة باليوم العالمي للفتاة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، يتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة لفتيات مصر وسفيرات برنامج ريحانة تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اليون العالمي للفتاة.



وأكد صبحي علي اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية الفتاة المصرية وتقديم العديد من البرامج والأنشطة للفتيات لبناء قدراتهن ودعمهن وتطوير مهاراتهن ليكنن قادات المستقبل وأمهات الغد.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمرأة في شتي المجالات، والعمل عليأهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية على رأس أولوياتها.



والجدير بالذكر ام البرنامج القيادي لتمكين الفتيات ريحانة يقدم أنشطته بكافة فتيات مصر بمختلف المحافظات للمرحلة العمرية من ١٣ إلى ١٨ سنة من خلال وحدات ريحانة بالمحافظات، ويشمل البرنامج إعداد القيادات النسائية ولمشاركة المجتمعية للفتاة ودورها في المجتمع وتعريفها بحقوقهاوواجباتها واطارها القانوني والامن القومي ومواحهة الشائعات، بالإضافة إلى أساسيات الصحة العامة للفتاة والاتيكيت.