نينتندو تبحث عن 10 آلاف شخص لاختبار ميزة جديدة في Switch Online

أعلنت نينتندو عن نداء لعشرة آلاف شخص لاختبار ميزة غامضة لم يتم الكشف عنها في Switch Online. المنشور بأكمله غامض إلى حد ما ولا يقدم أي أدلة قوية حول الميزة التي تختبرها بالضبط، ولكن فقط الأشخاص الذين لديهم عضوية نشطة في Nintendo Switch Online + Expansion Pack يمكنهم المشاركة في "برنامج Playtest". تضيف حزمة Switch Online Expansion Pack التي تبلغ تكلفتها 50 دولارًا سنويًا من Nintendo ألعاب Nintendo 64 وSega Genesis وGame Boy Advance إلى مكتبة ألعاب خدمة الاشتراك. كما تمنح المستخدمين وصولاً مجانيًا إلى المحتوى القابل للتنزيل لـ Mario Kart 8 Deluxe وAnimal Crossing: New Horizons وSplatoon 2.

يجب أن يكون عمر المختبرين 18 عامًا على الأقل ويجب أن يكون لديهم حساب مسجل في اليابان أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. يمكن للمشتركين في Switch Online الراغبين في المشاركة إرسال طلب بالانتقال إلى أسفل إعلان Nintendo والنقر فوق رابط "إلى صفحة التطبيق".

ستبدأ الشركة في قبول المشاركات اليوم، 10 أكتوبر، الساعة 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ/11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حتى 5 نوفمبر الساعة 4:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ/7:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ستختار Nintendo المشاركين في اليابان من خلال السحب إذا تلقت الكثير من الطلبات. قد يرغب الجميع في الإسراع إذا أرادوا المشاركة، لأن الأمر سيكون على أساس أسبقية الحضور بالنسبة لهم. ستتوقف الشركة أيضًا عن قبول الطلبات مبكرًا إذا وصلت بسرعة إلى الحد الأقصى لعدد المشاركين.