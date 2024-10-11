باناسونيك تُطلق كاميرا ستوديو ومحوّل ألياف حديث

كشفت باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق عن أحدث ابتكاراتها في تكنولوجيا كاميرات الاستوديو، وهما كاميرا AK-UCX100 ومحوّل كاميرا بالألياف البصرية AK-CFA100. ويوفر المنتجان الجديدان للعملاء مرونة أعلى في عمليات الإنتاج داخل الاستوديو أو في الفعاليات الحية، حيث تتيح لهم التقاط صور بأفضل جودة ممكنة حتى اليوم. وتسمح كاميرا UCX100 للمستخدمين باختيار أسلوب التشغيل المفضل بما يتناسب مع ميزانيتهم والصعوبات الإنتاجية. ويمكن أن تعمل الكاميرا برأس واحد أو مع محول الكاميرا بالألياف أو وحدة التحكم في الكاميرا، مما يوفر أعلى جودة ممكنة في أي بيئة تصوير. وتتوفر الكاميرا الجديدة والمحوّل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من ديسمبر 2024.

قال فوجيو هيراموري، مدير التسويق وقسم حلول الأنظمة والاتصالات في باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: "يشهد قطاع الفعاليات والإعلام في المنطقة نمواً كبيراً يدفع باناسونيك لمواصلة مواكبة التغييرات من أجل تلبية متطلبات القطاع. وتركز الشركة على أبحاث السوق المعمقة وخبرتنا التكنولوجية الغنية لتعزيز مرونة عملائنا وقدرتهم على تلبية احتياجات جمهورهم. وتساعد كاميرا الاستوديو UCX100 والمحوّل المبتكر CFA100 فرق الإنتاج على استكشاف إمكانيات أكبر وابتكار أفكار جديدة لتقديم الصورة بأعلى جودة ممكنة للمشاهدين".

مرونة في الاستخدام والتشغيل:

تدعم كاميرا UCX100 مخرجات الواجهة الرقمية التسلسلية بسرعة 3 و12 جيجابت في الثانية من رأس الكاميرا والاتصال المباشر للوحة العمليات عن بُعد، مع المزامنة التلقائية لضوء الإشارة، بحيث يمكن تشغيلها بشكلٍ مستقل. ويمكن لرأس الكاميرا أيضاً العمل في وضع غير وحدة التحكم بالكاميرا عن طريق الاتصال المباشر بشبكة سرعتها 25 جيجابت في الثانية باستخدام شبكة نقل وسائط خاضعة لمعيار ST 2110. وتوفر إضافة وحدات +SFP ثنائية الاتجاه وضع الاستخدام ذاته في معيار ST 2022-7.

ويستطيع محول الكاميرا الجديد من باناسونيك إدخال طاقة الكاميرا في كابل ألياف هجين متوافق مع معيار ST 311 لتشغيل الكاميرا بشكلٍ مستقل. ويمكن أيضاً تشغيل الكاميرا بواسطة وحدة التحكم في الكاميرا أو مصدر طاقة XLR باستطاعة 12 فولط. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من وضع مصدر الطاقة وطريقة الاتصال مثل الألياف الداكنة أو الاتصال الخاضع لمعيار ST 2110. وعند استخدامه مع محوّل CFA100، يستطيع تزويد الطاقة لمسافة 2 كيلومتر (وتصل لحد أقصى 10 كيلومتر مع كابل من الألياف الضوئية).

وعند إنتاج المحتوى ضمن ستوديو تقليدي باستخدام وحدة التحكم في الكاميرا، تقترن الكاميرا مع وحدة التحكم في الكاميرا التي أطلقتها باناسونيك من طراز AK-UCU700/UCU710، والتي توفر نقاط اتصال تقليدية وبطاقة دانتي اختيارية وتكرار ممتاز وفق معياري ST 2110 وST 2022-7. كما يدعم بصورة اختيارية مجموعة واسعة من البروتوكولات، مثل ®High bandwidth NDI وبروتوكول النقل الآمن والموثوق SRT، بالإضافة إلى التشغيل المتوازي للمنافذ وبروتوكول الإنترنت.

ويمكن لكاميرا UCX100 الاقتران بسهولة مع أي كاميرا باناسونيك أخرى، بما في ذلك كاميرا PTZ AW-UE160، لضمان الاتساق والترابط في جودة الإنتاج. وتشترك كلتا الكاميرتين أيضًا في المستشعر ذاته الذي يتيح المطابقة السلسة للألوان. وعند استخدامها مع سلسلة AK-UCU700/710، تدعم كاميرا UCX100 أربعة أضعاف السرعة العالية بدقة 1080 بكسل وضعفي السرعة العالية بالدقة الفائقة UHD.

مستقبل الإنتاج الحي:

اعتمدت باناسونيك على أحدث الابتكارات لمعالجة مجموعة من تحديات تحويل بروتوكول الإنترنت للمستخدمين. وتتوافق كاميرا الاستوديو UCX100 مع معيار نقل الفيديو القائم على بروتوكول الإنترنت وفق معيار ST2110 الصادر عن جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيون، حيث تقدم فيديو غير مضغوط بدقة K4 لكلٍ من اللقطات المأخوذة في الاستوديو أو الإنتاج الحي. كما يمكن توصيل معيار ST 2110 عبر AK-UCU700 أو مباشرة بالكاميرا لتشغيلها دون وحدة التحكم في الكاميرا. وبخصوص الفعاليات الحية التي يكون عرض النطاق الترددي فيها محدوداً، تستطيع كاميرا UCX100 نقل الفيديو دون أي فقدان بصري وبزمن استجابة منخفض باستخدام معيار JPEG XS. كما توفر الكاميرا ميزة شبكة المنطقة المحلية الافتراضية الموسومة، والتي يمكنها تجميع الكاميرات المتصلة معاً وتبسيط الإدارة أثناء تشغيل الشبكة على نطاق واسع.