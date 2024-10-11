الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

"الشباب والرياضة "تُقيم معرض "يوم الخير " للتوزيع الملابس والمستلزمات الدراسية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب،  تنفيذ فعاليات المرحلة السابعة من مبادرة "يوم الخير " لتوزيع الملابس والمستلزمات الدراسية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وفي هذا الإطار تم إقامة معرض " يوم الخير " بنادي الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة إدفو بمحافظة أسوان،  لتوزيع الملابس وبعض المستلزمات الدراسية  على الطلاب  بمدرسة بنات النيل الابتدائية بإدفو ، لتحقيق التكافل الإجتماعي.  

يذكر  أن هذه  المباردة تأتى فى اطار تضافر جهود الدولة نحو الوقوف بجانب الاسر الاكثر إحتياجا،  وتأكيدا لدور وزارة الشباب والرياضة في خدمة  المجتمع ،  من خلال مراكز الشباب بكافة المحافظات،  وتعزيز دورها كمراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصرى.

الجريدة الورقية