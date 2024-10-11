"الشباب والرياضة "تُقيم معرض "يوم الخير " للتوزيع الملابس والمستلزمات الدراسية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ فعاليات المرحلة السابعة من مبادرة "يوم الخير " لتوزيع الملابس والمستلزمات الدراسية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وفي هذا الإطار تم إقامة معرض " يوم الخير " بنادي الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة إدفو بمحافظة أسوان، لتوزيع الملابس وبعض المستلزمات الدراسية على الطلاب بمدرسة بنات النيل الابتدائية بإدفو ، لتحقيق التكافل الإجتماعي.

يذكر أن هذه المباردة تأتى فى اطار تضافر جهود الدولة نحو الوقوف بجانب الاسر الاكثر إحتياجا، وتأكيدا لدور وزارة الشباب والرياضة في خدمة المجتمع ، من خلال مراكز الشباب بكافة المحافظات، وتعزيز دورها كمراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصرى.