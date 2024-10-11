عماد الدين حسين: إسرائيل تشعل الجبهة اللبنانية لإجبار حزب الله على منع دعم غزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن إسرائيل تحاول أن تخلق وضعًا صعبًا في لبنان يجبر حزب الله على وقف إطلاق النار والانسحاب من معركة إسناد غزة وهذا هو الهدف الأساسي لإسرائيل.

قطاع غزة

وأضاف «حسين» خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله دخل الحرب ضد إسرائيل في اليوم التالي لعدوان 7 أكتوبر الذي بدأت إسرائيل في شنه على الفلسطينيين في قطاع غزة ونتيجة لعمليات حزب الله جرى تهجير اكثر من 90 ألف إسرائيلي من قرى ومدن الشمال المحاذية للحدود اللبنانية وهذا التهجير مثل عامل ضغط شديد على الحكومة الإسرائيلية لأنه جعلها عاجزة أمام المواطنين وكلفها أيضًا مبالغ مالية كبيرة نتيجة الانفاق على هؤلاء النازحين في فنادق مختلفة في وسط تل ابيب.

إجبار حزب الله على ضرورة وقف إطلاق النار

وتابع: «الهدف الرئيسي لإسرائيل كان إجبار حزب الله على ضرورة وقف إطلاق النار ولكن الآن بعما استطاعت إسرائيل تدمير قطاع غزة استدارت للجبهة اللبنانية للقضاء على حزب الله وتهجير اللبنانيين من جنوب لبنان » .