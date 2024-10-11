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إسرائيل تعتقل صحفي أمريكي "عميل لإيران"
الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير استراتيجي: لا أهداف لإسرائيل من الحرب وتحاول تصعيد الصراع (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال أحمد الياسري، رئيس المركز الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لديها أهداف محددة من الحرب، لكنها تستثمر في مساحة تحقيق الأهداف، بمعنى أنها تحاول تصعيد الصراع، لافتا إلى أن هناك ضغط في الأوساط الغربية خاصة الأوساط النخبوية ضد الجرائم التي ارتكبت في غزة.

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 الدول الغربية

وأضاف «الباسري»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تخوف على مستوى النخب والقواعد في الدول الغربية، من أن تقوم حكومة بنيامين نتنياهو باستنساخ تجربة غزة في لبنان، ولذلك هو يحاول وضع بنكا للأهداف التي من الممكن أن تحقق مكاسب أمنية للدول الغربية من جهة ولإسرائيل من الجهة الأخرى، ليحصل على الدعم .

وأوضح، أن نتنياهو يذهب لمساحة أوسع من الحرب، والآن النقاش ليس على غزة ولبنان فقط، بل على الرد على إيران، وهو ما يخاف منه العالم لاستثمار نتنياهو في مساحة إشعال الحرب والنار في منطقة الشرق الأوسط، لكي يتضرر كل دول المنطقة، لافتا إلى أن هناك ضعف في الإدارة الأمريكية واضح من عمليات ردع واختلاف بين المنظومة الشرقية والغربية.

العودة إلى القواعد كام ديفيد

وأكد أن هناك اختلافات بين سياسات دول المنطقة، إذ أن هناك دول طامحة تريد فرض حضورها في الجغرافيا العربية مثل إيران، ودول الأخرى تحاول العودة إلى القواعد كام ديفيد.

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