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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير: إسرائيل لا تريد توثيق اليونيفيل لاعتداءاتها على الأراضي اللبنانية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال أكرم سريوي، خبير الشؤون العسكرية، إن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإن ما تفعله إسرائيل يعتبر تحدي للمجتمع الدولي، موضحًا أن ذلك اتضح من خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز من اليونيفيل في منطقة مارون الرأس.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «سريوي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسللت خلف قوات اليونيفيل بحديقة قريبة واستعمل الاحتلال اليونيفيل كدروع بشرية، إلى جانب استهداف قوات الاحتلال لكاميرات المراقبة الخاصة باليونيفيل مما يشير إلى أن إسرائيل لا تريد توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

ولفت إلى أن إسرائيل تهدف إلى إلغاء وجود أي شاهد على الانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن أن تل أبيب تريد من قوات اليونيفيل أن تبقى معمية عن أي انتهاك إسرائيلي تفعله على الأراضي اللبنانية.

تنفذ عملية الأرض المحروقة

وتابع: «إسرائيل تطالب قوات اليونيفيل بالابتعاد عن الحدود لمسافة 5 كم، لأنها تريد أن تنفذ عملية الأرض المحروقة ولا تريد أي شاهد على هذا الإجرام المتمادي في جنوب لبنان».  

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