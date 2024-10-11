ناسا تلتقط صورة مبهرة لأكبر مجموعة من النجوم العملاقة في مجرتنا

يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التقاط صور للفضاء أكثر وضوحًا وتفصيلاً مما رأيناه من قبل. ومن أحدث الصور التي التقطها التلسكوب "مجموعة من النجوم العملاقة" تسمى Westerlund 1، وتُظهر مجموعة وفيرة من الأجرام السماوية، التي تتألق بشدة مثل الأحجار الكريمة. المجموعات النجمية العملاقة هي مجموعات صغيرة من النجوم أكبر من شمسنا بآلاف المرات، وكلها متجمعة في منطقة صغيرة. اعتادت مجرتنا أن تنتج المزيد من المجموعات منذ مليارات السنين، لكنها لم تعد تنتج الكثير من النجوم، ولا يزال عدد قليل من المجموعات النجمية العملاقة موجودًا في مجرة ​​درب التبانة.

Westerlund 1 هو أكبر مجموعة نجمية عملاقة متبقية في مجرتنا، وهو أيضًا الأقرب إلى كوكبنا. يقع هذا العنقود على بعد 12000 سنة ضوئية، ويتكون من نجوم ضخمة تتراوح كتلتها بين 50000 و100000 مرة كتلة شمسنا داخل منطقة يبلغ عرضها ست سنوات ضوئية. وتشمل هذه النجوم عمالقة صفراء فائقة السطوع أكثر سطوعًا من شمسنا بحوالي مليون مرة. ونظرًا لأن النجوم التي تسكن العنقود لها عمر قصير نسبيًا، يعتقد العلماء أنه يبلغ من العمر حوالي 3.5 إلى 5 ملايين سنة فقط. وهذا عمر صغير جدًا في المقياس الكوني. وعلى هذا النحو، فهو مصدر قيم للبيانات التي يمكن أن تساعدنا في فهم أفضل لكيفية تشكل النجوم الضخمة وموتها في النهاية. لن نكون موجودين لرؤيته، ولكن من المتوقع أن ينتج العنقود 1500 مستعر أعظم في أقل من 40 مليون عام.

التقط علماء الفلك صورة لعنقود النجوم الفائقة كجزء من مسح مستمر لـ Westerlund 1 وعنقود آخر يسمى Westerlund 2 لدراسة تكوين النجوم وتطورها. وللتقاط الصورة، استخدم الباحثون كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء (NIRCam)، والتي تم استخدامها مؤخرًا أيضًا لالتقاط مستعر أعظم ناتج عن عدسة الجاذبية، والذي قد يساعد في تسليط الضوء على مدى سرعة توسع كوننا.