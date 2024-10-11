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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عز العرب: إسرائيل تركز على نقل الثقل العسكري من غزة للجبهة الشمالية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال الدكتور محمد عز العرب، خبير بمركز الأهرام للدراسات، إن هناك إشكالية رئيسية ترنبط بتعنت الإسرائيلي الذي يرتبط بتصور يميني متطرف لنقل جبهة الصراع من غزة إلى الجبهة الشمالية في لبنان وهذا ياتي مع غياب أي ضغوط دولية فعاله وليس الضغوط التي تمارسها  الولايات المنحدة الأمريكية التي تأتي بدون أي جدوى.

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نقل قوات اليونيفيل في لبنان

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» ، أن إسرائيل تتحدث عن نقل قوات اليونيفيل في لبنان إلى ما بعد 51 كيلو متر وبالتالي التصريح التي أشارت فيه الأمم المتحدة أن سلامة وأمن قوات اليونيفيل في  لبنان في خطر متزايد توحي بأن هناك إشكالية كبيرة.

الجبهة الشمالية تتصاعد

وتابع: «  تحدث مساعد الأمين العام لعملية السلام جان بيير لاكروا عن ضرورة تنفيذ القرار 1701  وأن اليونيفيل مكلفة بتنفيذ هذا القرار»، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجبهة الشمالية تتصاعد بدرجة كبيرة لان إسرائيل تركز على نقل الثقل العسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية.

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