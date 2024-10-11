إيقاف موقع Internet Archive لهجمات DDoS

تعرض موقع Internet Archive لسلسلة من هجمات DDoS هذا الأسبوع أدت إلى إيقاف الخدمة عن العمل. لاحظ موقع The Verge ظهور نافذة منبثقة على الموقع اليوم عندما توقفت قاعدة البيانات عبر الإنترنت. اختفت النافذة المنبثقة منذ ذلك الحين، لكن الموقع غير متاح حاليًا.

وفقًا للباحث الأمني ​​تروي هانت، جاء هجوم DDoS في الوقت الذي كان فيه موقع Internet Archive يستعد للكشف عن خرق سابق لموقعه أدى إلى سرقة أكثر من 31 مليون سجل. قال هانت، الذي يدير خدمة haveibeenpwned، إن توقيت الهجومين يبدو "مصادفة تمامًا" ومن المحتمل أن يكون هناك "أطراف متعددة" متورطة. كتب: “من الواضح أنه ليس مجرد هجوم واحد، يبدو أن آلة Wayback Machine قد تعرضت للاختراق”.

كان مؤسس Internet Archive Brewster Kahle ينشر تحديثات حول الهجمات على X، وكانت آخر الأخبار ببساطة أن الفريق يحاول إعادة الموقع إلى الإنترنت. أعلنت منظمة DDoS المعروفة باسم Blackmeta مسؤوليتها عن الهجمات برسالة مربكة مفادها أن المنصة "تنتمي إلى الولايات المتحدة". Internet Archive هي منظمة غير ربحية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو وتوفر وصولاً مجانيًا إلى مكتبة ضخمة من البرامج والوسائط، بالإضافة إلى استضافة أرشيف الويب Wayback Machine. كما أشارت الرسالة إلى السجلات المسروقة مع "HIBP" في إشارة إلى موقع Hunt's haveibeenpwned الذي يتتبع الحسابات المخترقة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الأرشيف بهجمات الحرمان من الخدمة الموزعة، لكن هجمات هذا الأسبوع هي الأحدث في سلسلة من الأخبار السيئة لأرشيف الإنترنت. كانت المنصة تخوض معركة قانونية بشأن حقوق الطبع والنشر للكتب الإلكترونية وخسرت أخيرًا استئنافها في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية.