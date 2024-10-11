طريقة عمل باتيه بالجبنة بطريقة صحية للدايت| إفطار شهي ومغذي

الـ باتيه من المعجنات اللذيذة التي تفضلها الكثير من الناس، لكن غالبًا ما تحتوي الوصفات التقليدية على مكونات عالية السعرات الحرارية. مع ازدياد الاهتمام بالتغذية الصحية، أصبح من الممكن إعداد وصفات صحية تناسب حميات الدايت، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل باتيه بالجُبنة بطريقة صحية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإفطار صحي وشهي.





طريقة عمل باتيه بالجبنة بطريقة صحية

المكونات:

للعجين:

2 كوب من دقيق الشوفان (يمكن استخدام دقيق القمح الكامل كبديل)

1/2 كوب من الماء الدافئ

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من الخميرة

1 ملعقة صغيرة من الملح

لحشوة الجُبنة:

200 جرام من الجُبنة القابلة للدهن (يمكن استخدام الجُبنة القريش أو الجُبنة الفيتا)

2 ملعقة كبيرة من الزبادي اليوناني

ملح وفلفل حسب الذوق

بعض الأعشاب المجففة (مثل الزعتر أو البقدونس) لتحسين النكهة





الخطوات:

تحضير العجين:

في وعاء كبير، اخلط دقيق الشوفان مع الملح والخميرة.

أضف زيت الزيتون وابدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتكون لديك عجينة ناعمة.

اعجن العجينة لمدة 5-10 دقائق حتى تصبح مرنة. ثم غطيها واتركها تتخمر لمدة 30 دقيقة في مكان دافئ.

تحضير الحشوة:

في وعاء، اخلط الجُبنة القابلة للدهن مع الزبادي اليوناني. أضف الملح والفلفل والأعشاب المجففة واخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

تشكيل الباتيه:

بعد أن تتخمر العجينة، قم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بسماكة رقيقة.

استخدم قطاعات الدوائر أو سكين لتقطيع العجينة إلى دوائر.

ضع ملعقة من حشوة الجُبنة في وسط كل دائرة، ثم قم بطيها على شكل نصف دائرة واضغط على الأطراف جيدًا لإغلاقها.

الخبز:

سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.

ضع قطع الباتيه على صينية مبطنة بورق الزبدة، ويمكنك دهن الوجه بقليل من زيت الزيتون لتحسين اللون.

اخبزها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

التقديم:

قدم الباتيه بالجُبنة دافئًا كوجبة إفطار صحية أو كوجبة خفيفة في أي وقت.





يعد باتيه الجُبنة الصحي خيارًا رائعًا لإفطار مغذي ولذيذ. باستخدام مكونات بسيطة وصحية، يمكنك الاستمتاع بطبق يجمع بين الطعم الرائع والفوائد الصحية. يمكنك إضافة لمستك الخاصة عن طريق تغيير الحشوة بحسب المكونات المتاحة لديك، مما يجعله مثاليًا لجميع أفراد الأسرة.