تحديث ميزات Zoom يركز على مساعد الذكاء الاصطناعي

تركز ميزة Zoomtopia 2024 التي تم إطلاقها من Zoom، وهو أمر غير مفاجئ، على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل نشط بشكل أكبر في منصتها، وخاصةً لـ Zoom Workplace وZoom Business Services.

هناك الكثير للحديث عنه، لكننا سنركز على Zoom AI Companion 2.0 لـ Zoom Workplace نظرًا لأن هذا يبدو أنه أكبر خبر تعلنه الشركة اليوم.

يعد AI Companion 2.0 بوجود دائم في نافذة Zoom Workplace، وسيتذكر حتى المحادثات السابقة ويضع اقتباسات للتصريحات التي أدلى بها المستخدمون. نظرًا لأنه متصل بالويب، فيمكنه العمل مع تطبيقات خارجية مثل Gmail وGoogle Calendar وMicrosoft Office. تشمل الوظائف الأخرى تلخيص المستندات وسلاسل البريد الإلكتروني وإنشاء مسودات المحتوى.

AI Companion هو مساعد مصمم لمساعدة العاملين في العثور على نقاط مهمة في الرسائل وتدوين الملاحظات وإنشاء ملخصات ما بعد المكالمة والمساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني. يمكنه أيضًا إنشاء محتوى مثل سيرة المتحدثين وأوصاف الأحداث والرسائل.

إذا لم تكن قد واجهته من قبل، فإن Zoom Workplace عبارة عن خطة مدفوعة مصممة للشركات التي لديها العديد من العاملين عن بُعد. تحتوي الخطة على وظائف مصممة لتحسين التعاون والتواصل. بالإضافة إلى تنظيم الاجتماعات، يتيح Zoom Workplace للفرق جدولة الأحداث والكتابة على السبورة البيضاء الافتراضية وحتى إرسال مقاطع من الاجتماعات لإبقاء الأعضاء على اطلاع دائم. كما يحتوي على ميزات تتنافس بشكل مباشر مع Google مثل البريد والتقويمات والمستندات. باختصار، إنه Zoom للفرق البعيدة والهجينة.

لم يكن AI Companion 2.0 جاهزًا للإصدار بعد، ولكن يجب أن يكون قابلاً للتنزيل الشهر المقبل مجانًا إذا كنت تدفع مقابل حساب Zoom Workplace. لن يكون متاحًا لجميع المناطق أو الصناعات، لكن Zoom لم يكن أكثر تحديدًا بشأن المكان الذي يمكنك استخدامه فيه بالضبط.

إذا لم تكن مجموعة ميزات AI Companion القياسية كافية، فهناك Zoom AI Studio، الذي يتيح للمستخدمين تخصيص الرفيق حسب رغبتهم. على سبيل المثال، يمكنك تعليم الذكاء الاصطناعي المفردات والمصطلحات الفريدة لشركتك. كما يمكنه الرجوع إلى موارد الموارد البشرية للشركة أو الوثائق لتقديم الإجابات. تبلغ تكلفة الوظيفة الإضافية المخصصة AI Companion 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، وستكون متاحة في النصف الأول من عام 2025. ستتوفر بعض الميزات للمعاينة في الأشهر القليلة المقبلة.



بينما يعمل AI Companion للاجتماعات عبر الإنترنت، يمكنه أيضًا الاستماع إلى الاجتماعات الشخصية. بناءً على بيانات المكتب المتاحة، يمكنه تقديم ملخصات الاجتماعات وحتى التوصية بأيام محددة للموظفين للذهاب إلى المكتب.

إلى جانب العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، تتفرع Zoom ولكنها تقدم وظائف الذكاء الاصطناعي الخاصة بالصناعة. حتى الآن، هناك Zoom Workplace for Frontline، Healthcare، Clinicians and Education. يستخدم Zoom Workplace for Education الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحاضرات والملاحظات المولدة مباشرة والملاحظات الشخصية والمزيد. يمكن لمستخدمي Frontline الوصول إلى ملخصات المناوبات والرؤى والاتصالات والمزيد. سيكون لدى Zoom Workplace for Clinicians and Healthcare ميزات متخصصة تفيد العاملين في هذه القطاعات.

يمكن للمهتمين بهذه التحديثات على Zoom متابعة مؤتمر Zoomtopia 2024 اليوم إذا كانوا في الولايات المتحدة. كما سيتم تخصيص جلسة أخرى في العاشر من الشهر للمناطق الزمنية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط واليابان.