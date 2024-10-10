إطلاق Meta AI في 6 بلدان جديدة

تبدأ Meta AI عملية طرح دولية كبيرة. سيصل مساعد الذكاء الاصطناعي اليوم إلى البرازيل وبوليفيا وغواتيمالا وباراغواي والفلبين والمملكة المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن يظهر لأول مرة في الجزائر ومصر وإندونيسيا والعراق والأردن وليبيا وماليزيا والمغرب والمملكة العربية السعودية والسودان وتايلاند وتونس والإمارات العربية المتحدة وفيتنام واليمن خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن الشركة لم تقدم تواريخ محددة لتلك البلدان.

يضيف هذا التوسع أيضًا دعمًا لغويًا جديدًا إلى Meta AI. بدءًا من اليوم، يحصل على دعم للتاغالوغية، بينما ستنضم العربية والإندونيسية والتايلاندية والفيتنامية إلى المساعد "قريبًا". يمكن للعملاء استخدام مساعد Meta AI على الويب أو داخل تطبيقات الوسائط الاجتماعية للشركة: Facebook و Instagram و WhatsApp و Messenger.

العنصر الأخير في إعلان اليوم هو أن Meta AI سيتم إطلاقه على نظارات Ray-Ban Meta الذكية في المملكة المتحدة وأستراليا. سيتضمن الإطلاق في المملكة المتحدة دعمًا صوتيًا فقط في الوقت الحالي؛ ولم تقدم شركة ميتا جدولاً زمنياً لحين حصول العملاء في المملكة المتحدة على كامل قدرات الذكاء الاصطناعي المتعددة الوسائط على النظارات.

وكان الاتحاد الأوروبي غائباً بشكل ملحوظ في هذا التوسع. فقد قالت ميتا هذا الصيف إنها لن تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي المتعددة الوسائط في الاتحاد الأوروبي بسبب المخاوف بشأن التنظيم في الكتلة. وكان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج علناً في انتقاداته لكيفية تعامل الهيئات التنظيمية الأوروبية مع انتشار الذكاء الاصطناعي.