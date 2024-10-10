إصدار النسخة التجريبية الفنية من Microsoft Flight Simulator 2024 قريباً

قد يحصل أولئك الذين يتطلعون إلى إصدار Microsoft Flight Simulator 2024 في 19 نوفمبر على لمحة مبكرة عن شكل جهاز محاكاة الطيران. فتح المطورون التسجيل للاختبار التجريبي الفني للبرنامج. لا نزال لا نعرف متى سيكون الإصدار التجريبي متاحًا عبر الإنترنت، لكن Microsoft تقول إنه سيكون في عطلة نهاية الأسبوع في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، يقتصر هذا الاختبار على أجهزة الكمبيوتر فقط.

تتضمن الصورة أدناه الحد الأدنى والموصى به والمواصفات المثالية لأجهزة الكمبيوتر من Microsoft. يجب أن يصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الأقل إلى الحد الأدنى من المتطلبات للحصول على فرصة للاختيار. الأماكن محدودة أيضًا، لذلك لن يتم اختيار كل من يسجل. تقول Microsoft أنه يجب على كل من يسجل إجراء اختبار DxDiag وتقديم مواصفات جهاز الكمبيوتر الخاص به. سيتم إبلاغ المشاركين المختارين بتواريخ الاختبار عبر البريد الإلكتروني، ويجب أن يقتصر الوصول على يومين أو ثلاثة أيام.



إذا لم يتم اختيارك، فسيتعين عليك الانتظار حتى إطلاق اللعبة في 19 نوفمبر. من المفترض أن يكون الإصدار الكامل، لأجهزة Xbox Series X/S وكذلك الكمبيوتر الشخصي، تجربة أفضل بكثير.