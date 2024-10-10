Ring تضيف ميزة البحث الذكي عن الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت Ring الأسبوع الماضي عن ميزة تتيح لك التقاط الفيديو على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى لا تفوت أي شيء إذا لم يتم تشغيل تنبيه الحركة.

التحدي هو أنه إذا كنت ستحتاج بعد ذلك إلى الخوض في ساعات من اللقطات للعثور على حدث ما. الآن، قدمت الشركة المملوكة لشركة Amazon ميزة البحث الذكي عن الفيديو، وهي ميزة الذكاء الاصطناعي للمشتركين في خدمة Ring Home القادمة بقيمة 20 دولارًا والتي تجعل من الأسهل والأسرع العثور على لحظات معينة في سجل الفيديو الخاص بك.

يعمل النظام بواسطة Ring IQ، وهو مزيج من تقنية Ring AI والخبرة الداخلية. يستخدم النمذجة اللغوية المرئية (VLM) لمطابقة النص بالصور وإظهار النتائج. بهذه الطريقة، يمكنك كتابة استعلامات محددة في تطبيق Ring لمعرفة سبب سقوط علب القمامة الخاصة بك، بدلاً من التمرير عبر ساعات من لقطات الفيديو.

على سبيل المثال، يمكنك البحث عن "راكون في الفناء الخلفي الليلة الماضية" لمعرفة ما إذا كان أحد تلك المخلوقات التي قلبت سلة المهملات الخاصة بك. تستشهد Ring بأمثلة أخرى، مثل كتابة "دراجة حمراء في الممر" ورؤية لقطات تُظهر أحد أطفالك وهو يعلم الآخر كيفية ركوب الدراجة. وفقًا لـ Ring، يمكنك أيضًا استخدام الميزة لمعرفة من أخذ آخر الآيس كريم.

قد يبدو الأمر مقززًا بعض الشيء للتجسس على عائلتك بهذه الطريقة، لكن Ring تقول إنها "رائدة في تطوير ميزات الخصوصية" وملتزمة بتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول. يستخدم النظام أيضًا "تقنية تعديل الإدخال المتطورة لمنع البحث عن محتوى مسيء أو غير مناسب أو ضار".

إذا كنت تؤمن بمزاعم Ring بشأن الخصوصية (لدى الشركة تاريخ متقلب في هذا الصدد) وتثق في وجود المزيد من تقنية الذكاء الاصطناعي من Amazon في منزلك، فإن Smart Video Search يتم طرحه لعملاء محددين في الإصدار التجريبي العام بدءًا من اليوم.

ستعمل هذه الميزة على جميع أجهزة جرس الباب بالفيديو وكاميرات Ring، وسيتم طرحها على نطاق واسع مع خدمة الاشتراك الجديدة Ring Home بقيمة 20 دولارًا في 5 نوفمبر.