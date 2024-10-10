الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

الفعاليات الكاملة لـ أسبوع الفيلم الإيبيروأمريكي في دورته 12

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف سينما  زاوية النسخة الثانية عشر من  أسبوع الفيلم الإيبيروأمريكي، المقرر انطلاقها خلال الفترة  من 14 إلى 25 أكتوبر2024.

 

تفاصيل أسبوع الفيلم الإيبيروأمريكي 

ويضم أسبوع الفيلم الإيبيروأمريكي عدة برامج سينمائية متنوعة بمشاركة إحدى عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم مثل (كولومبيا وتشيلي والإكوادور وإسبانيا وجواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو والبرتغال وجمهورية الدومينيكان وأوروجواي).

 

يشار إلى أن أسبوع الأفلام الإيبيروأمريكية هو حدث ثقافي سنوي تنظمه سفارات الدول الإيبيروأمريكية في مصر، وهو يعد بمثابة نشاط يستهدف محبي السينما والثقافة الإيبيروأمريكية، ويهدف بشكل رئيسي إلى نشر تنوع الإنتاج السينمائي باللغتين الإسبانية والبرتغالية.

 

سيتم عرض الأفلام الروائية والوثائقية من موضوعات مختلفة، والتي تشكل جزءًا من الجوهر الثقافي لكل بلد مشارك.

 

 

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