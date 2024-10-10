وزيرا الشباب والشؤون النيابية يشهدان الندوة الثقافية احتفالاً بالذكري الـ"٥١" لانتصارات أكتوبر المجيدة

شهد مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الصالون والندوة الثقافية للاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة رقم ٥١ والتي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي مسرح سيد درويش بالهرم ، وشهدت الاحتفالية حضور لفيف من رجال الدولة والسياسة .

في بداية حديثه توجه وزير آلشباب الدكتور أشرف صبحي بشكره واعتزازه بتوجيه الدعوه لحضور هذا الصالون الثقافي المتميز مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه شباب التنسيقية في تنظيم والمشاركة في العديد من الفاعليات الهامة ودورهم الوطني الكبير والملموس ، وهنأ صبحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي إطلاقهم للاستراتيجية الجديدة للتنسيقية متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق .

واكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أننا نحتفل اليوم بالذكرى رقم ( ٥١ ) والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣م، والتي تُمثل تجسيد لإصرار وعزيمة الشعب المصري الذي تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمِصر والأمة العربية، وستظل تلك الانتصارات خالدة عبر الزمن وسنظل دائماً نتذكر هذا النصر بكل فخر وعزة عبر آلاف السنين، مشيرا "صبحي " إلى أن الإنتصارات التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة ستظُل دائماً فخرا للشعب بقواته المسلحة موجهاً التهنئة الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة علي الاحتفال بذكري نصر اكتوبر المجيد .

وتناول الجزء الثاني من الصالون التثقيفي الحديث عن القضية الفلسطينية ومرور عام علي استمرار العدوان الإسرائيلى السافر علي غزة واشار المتحدثون بالصالون الي بسالة الشعب الفلسطيني في مقاومة العدوان الغاشم وهو ما يؤكد علي حق الفلسطينين في الحصول وتحرير ارضهم المحتلة، مشيرين الي ان مصر ستظل اول واقوي الداعمين للقضية الفلسطينية .