هاني شاكر يختتم حفلات أكتوبر في الكويت

يحيي الفنان هاني شاكر حفله الغنائي الجديد في الكويت، ضمن سلسلة حفلات الشتاء هناك والتي تضم عدد كبير من نجوم الغناء.

موعد حفل هاني شاكر في الكويت أكتوبر 2024

يقام حفل هاني شاكر في 31 أكتوبر داخل حديقة الشهداء بالكويت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني .

كان قد أعلن الفنان هاني شاكر عن تأجيل جولته الغنائية الأمريكية نظرا للظروف السياسية المضطربة في الشرق الأوسط، وهو أول فنان عربي يؤجل أنشطته الغنائية نظرا لتلك الأحداث التصاعدية في لبنان وفلسطين.

كانت أحدث أغاني هاني شاكر “تعباني حياتي” التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة، من كلمات اسلام القباري الحان أحمد العتباني

وتقول كلماتها "يظهر إن أنا من كتر ما عشت سنين مضغوط

شكلي تعودت بقيت مش عارف أكون مبسوط

مش عارف مالي اتغير حالي أنا مش مظبوط

تعباني حياتي بجد خلاص مش عارف أعيش

وأنا أعيش ازاي مع ناس حبتها محبتنيش

وفي كل بداية بلاقي نهاية ما تعجبنيش

أنا بضحك بس في عز الضحكة ببان مكلوب

وبحاول أصبر نفسي وأقول دي مسيرها تروق

ولا عمري اذيت إنسان ولا جيت يوم على مخلوق

أنا بضحك بس في عز الضحكة ببان مكلوب

وبحاول أصبر نفسي وأقول دي مسيرها تروق

ولا عمري اذيت إنسان ولا جيت يوم على مخلوق

أنا ياما حاولت أعيش وأتعامل بين الناس

بس الإحساس راح من جوايا مفيش إحساس

وبقيت إنسان موجود في الدنيا بعيش