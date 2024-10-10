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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

منتخب مصر بالأحمر و موريتانيا بالأخضر في مباراة الغد

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأخضر و الشورت الأخضر.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مدير المهمات.
وتقام مباراة منتخب مصر و موريتانيا في السابعة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس امم افريقيا ٢٠٢٥ .

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات اليوم استعداداً لمباراة موريتانيا المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

واكتملت أمس صفوف المنتخب بمشاركة جميع اللاعبين وانضمام الخماسي  محمد عبد المنعم و محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش و محمود صابر بالإضافة  لمحمد الشناوي و المهدي سليمان  و محمد عواد  و مصطفي شوبير  و رامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو  و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه  و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل .

وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد و حماده زاهر مدير التسويق .

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