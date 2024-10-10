منتخب مصر بالأحمر و موريتانيا بالأخضر في مباراة الغد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأخضر و الشورت الأخضر.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مدير المهمات.

وتقام مباراة منتخب مصر و موريتانيا في السابعة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس امم افريقيا ٢٠٢٥ .

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات اليوم استعداداً لمباراة موريتانيا المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

واكتملت أمس صفوف المنتخب بمشاركة جميع اللاعبين وانضمام الخماسي محمد عبد المنعم و محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش و محمود صابر بالإضافة لمحمد الشناوي و المهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل .

وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد و حماده زاهر مدير التسويق .