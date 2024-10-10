الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

رامي صبري يكشف تفاصيل حفلته غدا مع روبي : استنوا ليلة متتنسيش

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

أعلن الفنان رامي صبري عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عن موعد حفلته القادمة، والتي تقام غدا بفاميلي بارك الرحاب، وكتب رامي صبري: "حبايبي طلاب الجامعة المصرية الصينية، مستنيكم بكره علشان نعمل أجمد حفلة، جهزوا نفسكم علشان ليلة متتنسيش". وتجرى حاليا الاستعدادات النهائية للحفل، وبناء المسرح وتجهيزات عروض الفاير ورك.

 

 

 

 يقام الحفل غدا الجمعة، ويشارك به النجمة روبي، كما تقام الكثير من الفعاليات على مدار اليوم، و تفتح البوابات لإستقبال الجمهور من الثانية ظهرا. و يقدم مطرب المهرجانات أوكا فقره خاصة للجمهور، كما توجد فقرات فنيه مختلفه في بداية اليوم لمشاركة الطلاب احتفالاتهم، ويقدم مصمم عروض الألعاب النارية "fire works" أحمد جمال مجموعة من العروض الجديدة والمبتكرة التي يتميز بها، وبعد إنتهاء عروض الألعاب الناريه، وذلك تمهيدا لبدء فقرة النجم رامي صبري والذي يختتم الحفله بمجموعة من أشهر أغانيه. 

 

 

الجدير بالذكر أن الجامعة المصرية الصينية، تقدم دائما احتفالا ضخما لطلابها كل عام، وكان آخر حفلاتها للنجوم تامر عاشور، محمود العسيلي، محمود الليثي، ومحمد عدوية، وحقق الحفل نجاح كبير وحضور كامل العدد، وهو ما جعل الجامعة تتحمس لتقديم المزيد من الحفلات في شكل مهرجانات، لدعم الأنشطة من خلال برامج ترفيهية لطلابها.

 

 

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

سارة عصام: هند صبري دعمتني كثيرًا.. وهادي الباجوري اسم على مسمى

جولة للفيلم القصير في قاعة الانتظار في أربعة مهرجانات سينمائية

جلسة استماع مميزة لألبوم كولدبلاي Moon Music في صحراء دبي

الويك إند مع أنغام.. حفلان متتاليان في المتحف المصري الكبير

4 نجوم خليجيين في جلسة طربية بالإمارات

مروة ناجي ونداء شرارة يجتمعان في السعودية بـ"كلثوميات"

برنامج إكس فاكتور .. لجنة تحكيم خارج التوقعات للموسم السابع

ليلة إضافية لـ مي فاروق في الكويت

الجريدة الورقية