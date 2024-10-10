رامي صبري يكشف تفاصيل حفلته غدا مع روبي : استنوا ليلة متتنسيش

أعلن الفنان رامي صبري عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عن موعد حفلته القادمة، والتي تقام غدا بفاميلي بارك الرحاب، وكتب رامي صبري: "حبايبي طلاب الجامعة المصرية الصينية، مستنيكم بكره علشان نعمل أجمد حفلة، جهزوا نفسكم علشان ليلة متتنسيش". وتجرى حاليا الاستعدادات النهائية للحفل، وبناء المسرح وتجهيزات عروض الفاير ورك.

يقام الحفل غدا الجمعة، ويشارك به النجمة روبي، كما تقام الكثير من الفعاليات على مدار اليوم، و تفتح البوابات لإستقبال الجمهور من الثانية ظهرا. و يقدم مطرب المهرجانات أوكا فقره خاصة للجمهور، كما توجد فقرات فنيه مختلفه في بداية اليوم لمشاركة الطلاب احتفالاتهم، ويقدم مصمم عروض الألعاب النارية "fire works" أحمد جمال مجموعة من العروض الجديدة والمبتكرة التي يتميز بها، وبعد إنتهاء عروض الألعاب الناريه، وذلك تمهيدا لبدء فقرة النجم رامي صبري والذي يختتم الحفله بمجموعة من أشهر أغانيه.

الجدير بالذكر أن الجامعة المصرية الصينية، تقدم دائما احتفالا ضخما لطلابها كل عام، وكان آخر حفلاتها للنجوم تامر عاشور، محمود العسيلي، محمود الليثي، ومحمد عدوية، وحقق الحفل نجاح كبير وحضور كامل العدد، وهو ما جعل الجامعة تتحمس لتقديم المزيد من الحفلات في شكل مهرجانات، لدعم الأنشطة من خلال برامج ترفيهية لطلابها.