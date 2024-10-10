نتائج مميزة للاعبي الفراعنة بالدور الرئيسي من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

حقق لاعبو مصر نتائج مميزة مع ختام منافسات الدور الرئيسي من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وصعد لثمن النهائي عدد جيد من لاعبي الفراعنة، حيث صعد "أدهم حاتم الجمال - سيف عمر" في منافسات فردي الرجال.

وفيما يخص منافسات السيدات صعدت كلًا من: "ضحى هاني - جنا عبد هشام القادر – هادية الجندي".

أما زوجي الرجال فصعد كلًا من: "أحمد أدهم وعمر رفعت، علي أشرف ومحمد مصطفى كامل، علي البهنساوي وكريم محمود عزت، عبد الرحمن مجدي ومحمود منتصر".

فيما شهدت منافسات زوجي السيدات تأهل عدد كبير من لاعبات مصر حيث صعدت كلًا من: "جنا أشرف وهنا طارق زاهر، فريدة فكري وملايكة محمد حسن، عاليا الغندور وجنة الوزيري، هادية الجندي ولوجين وصفي، منة الله عزت وزينب محمد يحيى، نور عبد العزيز وريم حسين، جودي طوسون ونور تامر، عاليا إيهاب ورحيمة حسين، بسملة محمد عبد العال ومريم محمد جابر، فاطيما ربيع وكوثر ربيع، جنا عبد القادر وضحى هاني وهايدي أيمن ولوجين هدهود".

وأخيرًا فيما يخص منافسات الزوجي المختلط فصعد كلًا من: "علي البهنساوي وهنا طارق زاهر، محمود منتصر وجنا أشرف، وزياد هشام وعاليا الغندور، وأدهم حاتم الجمال وضحى هاني".

وكان حفل افتتاح البطولة قد أقيم مساء أمس الأربعاء إضافة إلى إقامة لقاءات الدور التمهيدي من البطولة الدولية والتي تشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

ويشارك في البطولة 182 لاعب ولاعبة من 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".