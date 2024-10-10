بي تك تكشف تفاصيل شراكاتها مع أكبر مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة بي تك الرائدة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية؛ عن خططها الاستراتيجية للتعاون مع أكبر مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، لمنح جميع عملائها فرص أكبر لتلبية احتياجتهم من خلال تقديم كل أساليب السداد المتاحة بالسوق المصرى لتلائم جميع الفئات ومختلف القدرات الشرائية.



تعتبر شركة بي تك الرائدة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية أول من قدم خدمات التمويل الاستهلاكى بشكلة الحديث فى السوق المصرى منذ اكثرمن 27 سنة، خدمت من خلالها ملايين العملاء من خلال تقسيط بى تك المعروف بإسم مينى كاش. والآن تتعاون بى تك مع أكبر مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي فى مصر للتواجد داخل فروع ومنصات بى تك المختلفة إلى جانب نظام المينى كاش.



أعرب الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك، عن سعادته بالتعاون مع شركات التمويل الاستهلاكي. وقال “نتمنى أن تؤدى هذة الخطوة إلى تمكين عملائنا من اختيارما يلائمهم من أساليب وأدوات السداد المختلفة، وأن تكون هذ الخطوة اضافة قوية لسوق التمويل الاستهلاكي في مصر”.