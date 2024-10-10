تيك توك تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

يجتمع أكثر من مليار شخص شهريًا على منصة تيك توك، لمشاركة قصصهم الحقيقية، وبناء علاقات مع أشخاص يشاركونهم نفس الاهتمامات وإيجاد مجتمع داعم لهم.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تواصل المنصة تعزيز بيئتها لتكون أكثر أمانًا ودعمًا، مما يشجع أفراد المجتمع على مشاركة رحلاتهم نحو تحقيق السلام النفسي.

من خلال الحوارات المتعلقة بالصحة النفسية، التي تنتشر عبر هاشتاجات مثل #MentalHealth و#MentalHealthAwareness، والتي ألهمت صانعي المحتوى لتقديم ما يقارب من 25 مليون فيديو حتى الآن.



دعم مجتمع المبدعين بالتعاون مع Headspace

وفي إطار التزام تيك توك المستمر بدعم مجتمع المبدعين العالميين، نتعاون مع تطبيق Headspace لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تزويد المبدعين بالموارد اليومية التي تساعدهم في الحفاظ على صحتهم النفسية، من خلال هذه الشراكة، توفر لحوالي 20 ألف مبدع حول العالم وصولًا مجانيًا لمدة ستة أشهر إلى تطبيق Headspace، ويقدم التطبيق مجموعة من الأدوات الهامة في مجال الصحة النفسية، والتي أثبتت قدرتها على تقليل التوتر وتعزيز الإيجابية وزيادة القدرة على التعامل مع تقلبات الحياة المختلفة



وقالت إيما نمتين، رئيس الشراكات مع المستهلكين والتوزيع في Headspace: "نسعى لجعل دعم الصحة النفسية أكثر سهولة وفعالية، ونأمل أن يشعر المبدعون بالقدرة على السيطرة على صحتهم النفسية، وأن يعتمدوا على Headspace كمصدر دعم خلال تقلبات الحياة، من خلال التعاون مع تيك توك في اليوم العالمي للصحة النفسية".



وأضاف فالينت ريتشي، رئيس قسم الشراكات والتواصل من أجل السلامة والأمان العالمي في تيك توك : "مع تزايد عدد المستخدمين الذين يشاركون تجاربهم المتعلقة بالصحة النفسية على منصة تيك توك، ندرك مدى أهمية تزويدهم بمعلومات موثوقة وموارد دعم في هذا المجال، فبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية عززنا دعمنا لمجتمع المبدعين في من خلال توفير وصول مجاني إلى الأدوات والموارد الموثوقة التي قدمها منصة Headspace".



مجتمع آمن وداعم عبر الإنترنت

نحن نولي أهمية كبيرة لعافية أفراد مجتمعنا، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو خارجه. ونعمل بشكل وثيق مع خبراء وشركاء ومنظمات ذات أهداف نبيلة حول العالم لمشاركة معلومات موثوقة، وتوفير موارد دعم مثل دليل الصحة النفسية، وتعزيز مجتمع داعم على الإنترنت.



ولزيادة جهودنا في منع انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت، انضممنا مؤخرًا إلى برنامج Thrive التابع لتحالف الصحة النفسية، حيث سنقوم بمشاركة معلومات حول المحتوى الذي ينتهك سياساتنا المتعلقة بالانتحار وإيذاء النفس مع شركائنا في الصناعة، مثل Meta وSnapchat، ويتيح لنا هذا التعاون الحفاظ على سلامة الأشخاص على منصة تيك توك وخارجها.



الريادة في دعم الصحة النفسية

يواصل أفراد مجتمعنا العالمي دعم بعضهم البعض وزيادة الوعي بالصحة النفسية، من خلال سرد تجارب حقيقية وأصيلة وتسجيل رحلاتهم الشخصية المؤثرة عبر هاشتاجات #WellBeing و#MentalHealth و#SelfCare و#StressRelief وغيرها.