محمود خطاب: 8 مليارات دولار حجم محفظة بي تك

أكد الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي تك والعضو المنتدب، أن محفظة بي تك للتجارة والتوزيع وصلت إلى 8 مليارات جنيه.

أضاف خطاب، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك وفرة في الإنتاج تزيد عن حاجة الطلب خلال هذه الفترة.

أشار خطاب إلى أن حجم سوق الأجهزة المنزلية وصل إلى 52% في القاهرة و27% في منطقة الدلتا، و8% في محافظات الصعيد.

توقع رئيس مجلس إدارة شركة بي تك والعضو المنتدب، زيادة الإقبال على الشراء بأنظمة التقسيط خلال المرحلة المقبلة.

قال خطاب إن سوق التمويل الاستهلاكي يشهد نموًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال وصل إلى 34 شركة.

أضاف خطاب أن بي تك مستمرة في التعاون مع مستشفى بهية وبنك الطعام وبنك الكساء، بالإضافة إلى مدرسة بي تك.