ريلمى تطلق realme C61 المقاوم للماء والصدمات

أطلقت شركة ريلمى، أسرع علامة تجارية نمواً في سوق الهواتف الذكية في مصر، هاتف realme C61 رسميًا في الأسواق المصرية، حيث يجمع الهاتف بين السعر المناسب والابتكار، مُعيدًا تعريف فئة الهواتف الذكية الاقتصادية من خلال أدائه المتقدم ومميزاته التكنولوجية العالية وتصميمه الأنيق. كما يأتي الهاتف مع ضمان مجاني لمدة 24 شهرًا للتمتع به بدون أي قلق.

تم تصميم هاتف realme C61 ليتسم بالمتانة، ومقاومة الصدمات بجانب القدرة على مقاومة للماء، للتعامل بفاعلية مع نمط حياتك النشط. ويحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة Full-HD+، مما يوفر تجربة بصرية غامرة تجعل الشاشة الكبيرة والدقة العالية الهاتف مثاليًا للألعاب، ومشاهدة الوسائط، والمهام المتعددة. وبفضل تصميمه الخفيف، يضمن الجهاز أقصى درجات الراحة للاستخدام اليومي. ويأتى هاتف realme C61 بلونين رائعين: الذهبي المتلألئ والأخضر الداكن، مما يجعله خيارًا مثاليًا.

تناسق الأداء العالي مع عمر البطارية

يتميز هاتف realme C61 بمعالج ثماني النواة، مما يوفر أداءً سلسًا وسريعًا حتى مع المهام التي تتطلب طاقة كبيرة؛ مثل الألعاب و الفيديوهات ويأتي الهاتف مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين التطبيقات وتخزين كميات كبيرة من البيانات دون التأثير على سرعة أو الكفاءة الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، توفر خيارات تخزين بمساحات أكبر عند حفظ الملفات والتطبيقات والوسائط.

هاتف realme C61 يظل مشحونًا لمدة تصل إلى يومين دون الحاجة إلى الشحن بفضل بطارية مميزة تدوم حتى 1200 دورة شحن، سواء كنت تقوم بالبث، أو اللعب، أو التصفح، وذلك يجعل هاتف realme C61 يتناسب مع نمط حياتك.

كاميرا قوية تبرز التفاصيل بوضوح

هاتف realme C61 يتميز أيضًا بتقنيات تصوير متطورة بفضل نظام الكاميرا الثلاثية حيث يلتقط المستشعر الأساسي بدقة 50 ميجابكسل صورًا واضحة ومفصلة، بينما يتيح مستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة الماكرو بدقة 2 ميجابكسل مزيدًا من الإبداع في اللقطات القريبة و وضع البورتريه. وبفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن للمستخدمين تحسين جودة صورهم، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث تضمن ميزة الوضع الليلى الحصول على صور حادة ونابضة بالحياة في أي مكان.

قيمة لا تضاهى في فئة الهواتف الاقتصادية

صممت شركة ريلمى هاتف realme C61 ليناسب الشباب المتمرسين في التكنولوجيا والذين يبحثون عن هاتف يجمع بين السعر المناسب والميزات المتطورة. ويتميز الهاتف بسعر تنافسي في السوق المصري، ويقدم مزيجًا مذهلًا من الأداء والتصميم والوظائف، مستهدفًا كل من المستخدمين المحليين والإقليميين. مع تصميمه الأنيق، وشاشته الممتازة، ونظام الكاميرا المتقدم، وبذالك يعتبر هاتف realme C61 الخيار الرائد في فئة الهواتف الذكية الاقتصادية.