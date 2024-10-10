الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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العلاقات المصرية الأردنية نموذج يُحتذى به (فيديو)

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إنّ العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة تجاه القضايا الخاصة بالمنطقة والإقليم.

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مصر والأردن

وأضاف «زلطة»، في لقاء بقناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر والأردن بذلتا على مدار عام كامل جهودا مضنية من أجل القضية الفلسطينية، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البلدين ساهمت بشكل كبير منع انزلاق المنطقة حتى هذه اللحظة إلى حرب إقليمية أو حتى زيادة التوترات.

وأوضح، أن التنسيق الكامل والمشترك على مدار متواصل ومستمر منذ عام فيما يخص الأحداث بقطاع غزة والمساعدات شديد الأهمية ويعكس العمل العربي المشترك الذي تنادي به مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية.

السيسي وملك الأردن

وذكر، أنّ هذا التواصل المستمر انعكس في لقاءات وقمم مشتركة بين الرئيس السيسي وملك الأردن ومن خلال الاتصالات الهاتفية بين الجانبين التي تمثل أهمية شديدة جدا فيما يتعلق بالتنسيق في الخطوات المقبلة الخاصة بالتهدئة وحشد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع وإرسال المساعدات.

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