الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

خبير: لقاء السيسي ووزير الخارجية الأردني يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ التنسيق المصري الأردني يمثل نموذجًا مهمًا فيما يتعلق بإدارة العلاقات الثنائية ودعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

txt

إبراهيم عيسى: رأس الحكمة أنقذتنا من الانهيار.. ومشهد السيسي وبن زايد في الافتتاح مبدع

txt

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الاتصالات

الشعب الفلسطيني

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، أنه على مدار العام الماضي ظهر هذا التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني وإرسال المساعدات الإنسانية والعمل على منع توسع الصراع الإقليمي، بالإضافة إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب.

لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأردنية

وتابع، أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأردنية يعكس خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، وهي تنبع من كونها علاقات استراتيجية ونموذج في إدارة العلاقات العربية العربية القائم على تعظيم المصالح والمنافع المتبادلة، وهناك آليات كثيرة للتعاون بين البلدين، كما أنه يعكس تطابق المواقف المصرية الأردنية فيما يتعلق بالدفاع عن القضايا العربية وتأكيد وقف ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الذي يؤجج الصراع في المنطقة. 
 

الجريدة الورقية