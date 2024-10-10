خبير: لقاء السيسي ووزير الخارجية الأردني يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين (فيديو)

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ التنسيق المصري الأردني يمثل نموذجًا مهمًا فيما يتعلق بإدارة العلاقات الثنائية ودعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، أنه على مدار العام الماضي ظهر هذا التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني وإرسال المساعدات الإنسانية والعمل على منع توسع الصراع الإقليمي، بالإضافة إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب.

لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأردنية

وتابع، أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأردنية يعكس خصوصية العلاقات المصرية الأردنية، وهي تنبع من كونها علاقات استراتيجية ونموذج في إدارة العلاقات العربية العربية القائم على تعظيم المصالح والمنافع المتبادلة، وهناك آليات كثيرة للتعاون بين البلدين، كما أنه يعكس تطابق المواقف المصرية الأردنية فيما يتعلق بالدفاع عن القضايا العربية وتأكيد وقف ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الذي يؤجج الصراع في المنطقة.

