ماذا دار بين بايدن ونتنياهو بشأن الرد على إيران (شاهد)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان «مكالمة لم تتخطََ الـ30 دقيقة.. ماذا دار بين بايدن ونتنياهو بشأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة على إيران؟».

سيناريوهات الضربة المتوقعة على إيران:

أفاد التقرير: «مكالمة لم تتخطََ الـ30 دقيقة، تناول فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناريوهات الضربة المتوقعة على إيران».

وأضاف: «وفي ظل ما تحمله نوايا إسرائيل بشأن احتمالات تلك الضربة، التي أرادتها تل أبيب موجعة في محاولة لإسكات السلاح الإيراني الذي يعد مصدر التهديد الأبرز للاحتلال، تواصل واشنطن مساعيها لتخفيف وطأة ردها أملًا في إخماد حرب شاملة فتآكل نيرانها الجميع».

أمريكا تواصل دعم تل أبيب:

وواصل: «أمريكا التي تواصل دعم تل أبيب في هجماتها الشرسة على الجبهتين الجنوبية في غزة والشمالية في لبنان، تريد بحسب تصريحاتها لموقع أكسيوس أن تهاجم إسرائيل أهدافًا إيرانية مهمة لكن ليست مبالغ فيها».