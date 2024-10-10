وزارة الرياضة وأكاديمية البحث العلمي تطلقان"دورة الاحتضان الثانية "بحاضنة أعمال متخصصة

اعلنت وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الثانية لحاضنة أعمال MOYS المتخصصة في التكنولوجيا الرياضية والموجهة للأفراد، وعلي جميع المهتمين من شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة الاطلاع على الشروط والتقدم من خلال الرابط التالي: https://moys-incubator.com، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر2024 وحتى موعد أقصاه 10 نوفمبر 2024، وستخضع الفرق المرشحة للاحتضان إلي دورة تدريبية لمدة 5 أيام بمقر الحاضنة بمركز شباب مدينة نصر.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن حاضنة الأعمال (MOYS) الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية، تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الإجتماعي والاستثماري، وجاري حالياً احتضان عدد (8) مشروعات رياضية تكنولوجية، حيث تم تحويل الأفكار الرائدة للشركات الناشئة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم على الاقتصاد المصري، وجاري تأثيث الشركات لهم وتقديم الخدمات المالية والعينية التي تشمل جلسات التوجيه لتوسع في شركاتهم الناشئة.

أشرف صبحي: تحويل الأفكار الرائدة للشركات الناشئة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم على الاقتصاد المصري

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن حاضنة الأعمال MOYS ستفتح أبوابها للمرة الثانية لاحتضان 10 شركات تكنولوجية ناشئة في تكنولوجيا الرياضة على أن تكون مدة الاحتضان التي تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه لكل شركة مع تقديم كافة الخدمات التقنية واللوجستية، موجهاً الدعوة للشباب المصري أن ينتهز الفرصة الفريدة للمشاركة ليصبح رائد أعمال، والمشاركة في ثورة التكنولوجيا الرياضية في مصر.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال تمويل العديد من الحاضنات بالتعاون مع مختلف الهيئات والوزارات، وتعد حاضنة وزارة الشباب والرياضة هو تجسيد عملى لهذا التعاون، حيث إنها تعد الحاضنة الأولى لدعم الأفكار الابتكارية في مجال الرياضة والتكنولوجيات الرياضية، كما أضاف سيادته أن تلك الحاضنة تهدف إلي الاستفادة من المساهمة في تفعيل دور الشباب في بناء المجتمع وتشجيع رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم التكنولوجية المبتكرة إلي منتجات حقيقية علي أرض الواقع، حيث تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتقديم الدعم المالي لعدد 18 فكرة تكنولوجية، وقد تم احتضان –فعلياً- عدد 8 شركات فى المرحلة الأولى، وسيتم احتضان عدد 10 شركات فى المرحلة الثانية، وتعد حاضنه MOYS جزءاً مهماً من بيئة الابتكار التي تسعي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لترسيخها.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن حاضنة تكنولوجيا الرياضة (MOYS)هي إضافة جديدة لباقة الحاضنات التكنولوجية ضمن برنامج حاضنات الأعمال الابتكارية للأفراد من خلال جهاز تنمية الابتكار والاختراع التابع لقطاع الابتكار والتسويق بالأكاديمية، مضيفةً أن "حاضنة تكنولوجيا الرياضة (MOYS) " تعد أول حاضنة تكنولوجية رياضية متخصصة للأفراد لدعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرياضة بتمويل ودعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون، وتأتي حاضنة تكنولوجيا الرياضة في إطار تفعيل دور الأكاديمية في دعم الأفكار الابتكارية للأفراد وتطويع البحث العلمي في إيجاد حلول سريعة وفاعلة لمشكلات المجتمع، كما تهدف أيضا إلى الاستفادة من طاقة الشباب بالمحافظات وقدرتهم على التغيير والتحسين وبالأخص مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لدعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم التكنولوجية المبتكرة إلى منتجات حقيقية ولإنشاء نوع جديد من الشركات الناشئة المحتملة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لحل مشاكل مجتمعية واستغلال إمكانية الوصول لعدد كبير من الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة في جميع المحافظات.