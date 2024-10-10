Oracle تُعين وليد أحمد مديرًا إقليميًا جديدًا لها في مصر

أعلنت شركة Oracle اليوم عن تعيين المهندس وليد أحمد مديرًا إقليميًا جديدًا لها في مصر، سيتولى وليد قيادة عمليات الشركة في البلاد، وسيتعاون مع العملاء والشركاء والجهات الحكومية لتعزيز اعتماد الحلول السحابية، دعمًا لاستراتيجية مصر في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030.

في إطار مهامه الجديدة، سيعمل وليد على دعم الابتكار المستدام لعملاء Oracle في مصر، من خلال تقديم أحدث حلول السحابة لمواجهة التحديات التجارية المحلية واستكشاف فرص نمو جديدة.

يمتلك وليد أحمد خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقد شغل عدة مناصب قيادية في Oracle. وبالإضافة إلى دوره الجديد، سيستمر في قيادة أعمال تطبيقات Oracle السحابية لقطاع السوق المتوسطة في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا كنائب للرئيس.

قال ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لقسم تطبيقات الأعمال في وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط وأفريقيا في Oracle: "يأتي تعيين المهندس وليد أحمد في منصب المدير الإقليمي لنا في مصر في وقت حاسم، حيث يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر نمواً ملحوظاً، مع اهتمام المؤسسات باستكشاف نماذج سحابية متنوعة. وبقيادته، نهدف إلى تعزيز جهودنا في تمكين الشركات المصرية والمؤسسات العامة والمجتمعات من خلال حلول سحابية مبتكرة وتوجيه من خبراء Oracle".

ولدى وليد أحمد التزام بتشجيع الشباب المصري على استكشاف الفرص المهنية في قطاع التكنولوجيا المتنامي، وسيركز على توجيه مبادرات Oracle لجذب وتدريب وتوجيه المواهب الشابة وتأهيلهم للدخول في عصر الاقتصاد الرقمي.

يحمل وليد أحمد شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الزقازيق.