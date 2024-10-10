المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية

من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر.

تحاول الولايات الحماية من المعلومات المضللة من خلال تمرير قوانين تتطلب من الإعلانات السياسية الكشف عن وقت استخدامها للذكاء الاصطناعي التوليدي.

يوجد الآن في عشرين ولاية قواعد مكتوبة، ووفقًا لبحث جديد، فإن الناخبين لديهم رد فعل سلبي لرؤية هذه التنازلات.

يبدو أن هذا رد فعل عادل إلى حد ما: إذا استخدم سياسي الذكاء الاصطناعي التوليدي لتضليل الناخبين، فإن الناخبين لا يقدرون ذلك. أجريت الدراسة من قبل مركز سياسة التكنولوجيا بجامعة نيويورك ونشرتها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة.

تضمن التحقيق مشاهدة ألف مشارك لإعلانات سياسية من مرشحين خياليين. كانت بعض الإعلانات مصحوبة بتنصل من المسؤولية بأن الذكاء الاصطناعي تم استخدامه في إنشاء الإعلان، بينما لم يكن لدى البعض الآخر أي تنصل. ارتبط وجود تنصل بتقييم المشاهدين للمرشح المروج له بأنه أقل جدارة بالثقة وأقل جاذبية. وقال المستجيبون أيضًا إنهم سيكونون أكثر ميلًا للإبلاغ عن الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تحتوي على إخلاءات مسؤولية. في الإعلانات الهجومية، كان المشاركون أكثر ميلًا للتعبير عن آراء سلبية حول المرشح الذي رعى الإعلان بدلاً من المرشح الذي تعرض للهجوم. ووجد الباحثون أيضًا أن وجود إخلاء مسؤولية الذكاء الاصطناعي أدى إلى آراء أسوأ أو غير متغيرة بغض النظر عن الحزب السياسي للمرشح الخيالي.

اختبر الباحثون إخلاءين مختلفين للمسؤولية مستوحيان من متطلبين مختلفين للدولة للإفصاح عن الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية. ينص النص المرتبط بقانون ميشيغان على: "تم التلاعب بهذا الفيديو بوسائل تقنية ويصور كلامًا أو سلوكًا لم يحدث". ويستند إخلاء المسؤولية الآخر إلى قانون فلوريدا، ويقول: "تم إنشاء هذا الفيديو كليًا أو جزئيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي". على الرغم من أن نهج متطلبات ميشيغان أكثر شيوعًا بين قوانين الولاية، إلا أن المشاركين في الدراسة قالوا إنهم يفضلون رؤية إخلاء المسؤولية الأوسع لأي نوع من استخدام الذكاء الاصطناعي.

في حين أن إخلاءات المسؤولية هذه يمكن أن تلعب دورًا في الشفافية حول وجود الذكاء الاصطناعي في الإعلان، إلا أنها ليست وسيلة أمان مثالية. وقال ما يصل إلى 37 بالمائة من المشاركين إنهم لا يتذكرون رؤية أي لغة تتعلق بالذكاء الاصطناعي بعد مشاهدة الإعلانات.