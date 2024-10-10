الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

اختل توازنه.. مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمحطة جرجا في سوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من أعلى رصيف محطة قطار جرجا أثناء محاولة استقلال القطار فاختل توازنه فسقط ما بين الرصيف والقطار أسفل عجلاته وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى. 

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تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، بناءً على بلاغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بمصرع رجل بعد أن اختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار أثناء محاولته استقلاله، وهو المدعو عبد الموجود ا.م.م، صاحب شركة لبيع المواد الغذائية يبلغ من العمر 40 عامًا ويقيم في قسم الأقصر.

 

وكشف التحريات بأن الحادث وقع أثناء محاولة المتوفى اللحاق بقطار [الأقصر– الإسكندرية] بعدما تحرك من محطة سكة حديد جرجا، مما أدى إلى سقوطه بين الرصيف والقطار، وأسفر ذلك عن وفاته في الحال.

 

تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
 

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