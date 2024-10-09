14 ولاية تقاضي تيك توك لإلحاق الضرر بالأطفال

لقد رفعت أربع عشرة ولاية للتو دعاوى قضائية ضد تيك توك تزعم أن منصة التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بالصحة العقلية للمستخدمين الشباب وتجمع بياناتهم دون موافقتهم.

تم رفع كل دعوى على حدة. تقول الدعاوى، التي يقودها المدعون العامون في نيويورك وكاليفورنيا، أن المنصة انتهكت القانون من خلال "الادعاء الكاذب بأن منصتها آمنة للشباب".

تسلط الدعاوى القضائية الضوء على ما يسميه المدعون ميزات "إدمانية". وتشمل هذه الأشياء الموجودة في العديد من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الحديثة، مثل الإشعارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا. ومع ذلك، تركز الدعوى القضائية أيضًا على "تحديات تيك توك الخطيرة". كان هناك الكثير من هذه التحديات، من التحديات التي تكلف الأشخاص بتناول كمية زائدة من بينادريل إلى العبث بمأخذ كهربائي.

قالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس في بيان: "يعاني الشباب من مشاكل في صحتهم العقلية بسبب منصات التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان مثل TikTok. تدعي TikTok أن منصتها آمنة للشباب، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة".

من الجدير بالذكر أن التحديات المذكورة أعلاه صدرت من قبل مستخدمي TikTok الآخرين، وليس من قبل المنصة نفسها. ومع ذلك، تحاول الدعاوى القضائية توضيح "نموذج الأعمال الأساسي" لـ TikTok، والذي يُتهم بـ "تعظيم أوقات المستخدمين الشباب على المنصة حتى تتمكن الشركة من زيادة الإيرادات من بيع الإعلانات المستهدفة".

تشير الدعاوى القضائية المختلفة حتى إلى أن TikTok يسمح بالاستغلال الجنسي لمستخدميه الأصغر سنًا، من خلال عملة خاصة ومكون بث مباشر. منصة TikTok Live مخصصة تقنيًا للبالغين فقط، لكن إحدى الدعاوى القضائية تزعم أن "تدابير التحقق من العمر المتساهلة تحفز القاصرين في الولايات المتحدة على الكذب بشأن أعمارهم للحصول على إمكانية الوصول".

بمجرد البث المباشر، يمكن للمستخدمين تلقي العملة من المشاهدين. وتشير الدعوى إلى أن هذه الممارسة "تمكن من إلحاق أضرار جسيمة أخرى بالقاصرين بما في ذلك الاستغلال الجنسي" وأن "تيك توك تدرك تمامًا أن هذه الميزات تتحد لخلق بيئة حيث يتم استغلال الأطفال جنسيًا في كثير من الأحيان من قبل المستخدمين ولكنها اختارت غض الطرف لصالح زيادة ربحيتها".



كما تتهم الدعاوى تيك توك والشركة الأم بايت دانس بجمع بيانات المستخدمين الصغار دون موافقة. هذه ليست شكوى جديدة، حيث رفعت وزارة العدل دعوى قضائية في أغسطس تتهم تيك توك بجمع المعلومات الشخصية للأطفال على المنصة والفشل في الامتثال لطلبات حذف هذه البيانات. كما رفعت تكساس مؤخرًا دعوى قضائية ضد المنصة لانتهاك قوانين خصوصية الأطفال.

تسعى الدعاوى اليوم إلى فرض عقوبات مالية على المنصة، بما في ذلك "استرداد جميع الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتيالية وغير القانونية، وجمع الأضرار للمستخدمين الذين تضرروا".

بياننا بشأن الدعاوى القضائية التي رفعها المدعي العام اليوم:

“نحن نختلف بشدة مع هذه الادعاءات، والتي نعتقد أن العديد منها غير دقيق ومضلل. نحن فخورون بالعمل الذي قمنا به لحماية المراهقين ونظل ملتزمين به بشدة وسنستمر في التحديث والتحسين”.

ردت تيك توك على الدعاوى، قائلة "نحن نختلف بشدة مع هذه الادعاءات". واستمرت المنصة في وصف الادعاءات بأنها "غير دقيقة ومضللة". وقد أدرجت جميع "الضمانات القوية" المختلفة التي وضعتها لحماية الأطفال، بما في ذلك "حدود وقت الشاشة الافتراضية، والاقتران العائلي، والخصوصية الافتراضية للقصر دون سن 16 عامًا".



يحدث كل هذا في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الأم بايت دانس قرارًا إما ببيع تيك توك لمشترٍ غير صيني أو تجربة حظر على مستوى البلاد. الموعد النهائي الحالي لهذا القرار هو 17 يناير، لكن محامي الشركة زعموا مؤخرًا أن شروط هذا القانون غير دستورية.

قدمت مؤسسة Frontier Foundation الإلكترونية لـ Engadget البيان التالي من مدير دعاوى حرية التعبير والشفافية في المنظمة، آرون ماكي:

ما زلنا نراجع الشكاوى التي قدمها المدعون العامون، ولكن للوهلة الأولى، نشعر بالقلق. خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي ليست شريرة بطبيعتها - يمكنها غربلة كميات هائلة من البيانات لتقديم محتوى للمستخدمين سيجدونه ذا صلة ومسليًا وتعليميًا. إن مزاعم الولايات بشأن ميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي هي في الواقع مجرد إن هذه الادعاءات ليست سوى ستار دخاني يخفي كراهيتهم للمحتوى المحمي بموجب التعديل الأول. ونحن نشك في أن المدعين العامين سيقاضون شركة تيك توك إذا قدمت سلسلة لا نهاية لها من مسائل الرياضيات في المدرسة الثانوية أو مقتطفات من الأدب الكلاسيكي. ينبغي للآباء والقاصرين، وليس الولايات، أن يقرروا متى وكيف يستخدم الشباب تيك توك. وأخيرًا، تُظهر مزاعم الشكوى المزعجة حول معالجة تيك توك لبيانات المستخدم دون موافقة مناسبة مرة أخرى الحاجة إلى تشريع قوي للخصوصية أولاً لحماية جميع المستخدمين.