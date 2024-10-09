Snapchat تضع إعلانات بجوار الرسائل الواردة من الأصدقاء

أعلنت Snapchat للتو أنها تضع إعلانات في علامة تبويب الدردشة الرئيسية للتطبيق، والتي يشار إليها باسم Sponsored Snaps.

لقد كانت تجرب هذه الفكرة لبضعة أشهر، لكن البرنامج يتوسع ليشمل المزيد من المستخدمين.

ستظهر هذه الإعلانات كمحادثات حقيقية، على الرغم من أن الشركة تقول إن Sponsored Snaps "متميزة بصريًا" عن الرسائل العادية.

تقول Snapchat أن الإعلانات غير المفتوحة ستختفي في النهاية من علامة التبويب. بمجرد فتح الرسالة، سيتمكن المستخدمون من الرد عبر رسالة نصية أو النقر فوق رابط لمزيد من المعلومات.

يأتي المحتوى الفعلي في شكل مقاطع فيديو عمودية كاملة الشاشة وأعلنت الشركة عن ديزني كشريكها الأول في هذا المسعى. لا يزال الأمر في مرحلة الاختبار من الناحية الفنية، لذا إذا لاحظت بعض الإعلانات لـ Agatha All Along (أو أي شيء آخر) في علامة تبويب الدردشة، فلا تتردد في التواصل مع الشركة وإخبارهم برأيك.

انظر. نحن جميعًا نكره الإعلانات، وأصبح من الصعب أكثر فأكثر العثور على مساحة، أي مساحة، حيث يمكن أن تكون أعيننا خالية من المحتوى المدعوم. ومع ذلك، لم تتوصل Snapchat أبدًا إلى طريقة لتحقيق الدخل من قاعدة مستخدميها الضخمة التي تضم أكثر من 850 مليون شخص. إنها بحاجة إلى جني الأموال بطريقة ما، حيث اختار 11 مليونًا فقط من هؤلاء المستخدمين الاشتراك في منصة الاشتراك Snapchat+ الخاصة بالشركة. سيتعين علينا فقط الانتظار لنرى مدى إزعاج هذه اللقطات الدعائية.

هذا ليس مهرجان الحب الوحيد الذي يحدث في المقر الرئيسي لشركة Snap. أعلنت الشركة أيضًا عن "ميزة" جديدة تسمى الأماكن الدعائية، والتي تسلط الضوء على "الأماكن الدعائية على خريطة Snap". سيبدأ هذا البرنامج مع ماكدونالدز وتاكو بيل، لأن الجميع يعرف أن أكثر المواقع شهرة في أي مدينة هي مطعمان عشوائيان للوجبات السريعة.