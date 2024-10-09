خرائط جوجل تتيح حجز مكان لركن السيارة داخل التطبيق

تسهل جوجل على السائقين العثور على أماكن لركن السيارة وحجزها. بدءًا من اليوم، أصبح من الممكن الوصول إلى SpotHero، وهي خدمة تسمح للأشخاص بحجز أماكن لركن السيارة عبر الإنترنت، مباشرةً من خلال خرائط جوجل والبحث.

في المرة التالية التي تستخدم فيها أيًا من التطبيقين للعثور على مكان لركن السيارة، سيظهر زر "احجز عبر الإنترنت" إذا كانت القطعة التي تجدها متاحة للحجز من خلال SpotHero. انقر فوق الزر وسيقوم Google بإرسالك إلى موقع SpotHero على الويب، حيث يمكنك الدفع مقابل مكان عبر اتصال آمن. تتم معالجة العملية بأكملها من خلال الخرائط أو البحث، دون التنقل بين التطبيق الذي تختاره والمتصفح.

ليس من المستغرب أيضًا أنه من الممكن حجز أماكن لركن السيارة مسبقًا، حيث يوفر SpotHero خيار التصفية حسب التاريخ والوقت.

يمكنك أيضًا البحث عن المرافق التي توفر شحن المركبات الكهربائية وإمكانية الوصول للكراسي المتحركة والمزيد.

كانت جوجل تختبر تكامل SpotHero مع مستخدمين محددين منذ أبريل، واليوم يمثل المرة الأولى التي تتوفر فيها الميزة للجميع.

ومع ذلك، حتى مع التوسع، قد لا ترى الميزة في منطقتك. وفقًا لـ SpotHero، من الممكن استخدام خدمتها لحجز 8000 مكان في 300 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

تشمل بعض المواقع الأكثر شهرة حيث يمكن استخدام SpotHero لتأمين مواقف السيارات حديقة Madison Square ومركز SAP.

كما يشير TechCrunch، فقد وجدت SpotHero طريقها إلى منصات أكثر شهرة في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، عرضت Lyft تكامل SpotHero منذ عام 2022. ومؤخرًا، شق SpotHero طريقه إلى خرائط Apple. أما بالنسبة لـ Google، فإن إعلان اليوم يمثل أحدث جهد من جانب عملاق البحث للحفاظ على أهمية الخرائط والبحث في سوقين تنافسيين بشكل متزايد.