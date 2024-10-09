Splunk تقدم حلول الأمن السيبراني في جيتكس 2024

أعلنت شركة سبلنك Splunk المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وقابلية المراقبة، عن مشاركتها في الدورة الرابعة والأربعين لمعرض جيتكس جلوبال المزمع انطلاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا العام، تؤكد شركة "سبلنك" (Splunk) التزامها الراسخ بدفع عجلة الابتكار من خلال تقديم حلول تدعم المرونة الرقمية، وترتقي بقدرات الأمن السيبراني إلى آفاق غير مسبوقة، فضلاً عن إحداث تحول حاسم في مزايا قابلية المراقبة.

وخلال المعرض، سيقدم خبراء "سبلنك" (Splunk) عرضاً توضيحياً حول مجمل المنافع التجارية التي تنطوي عليها حلولها المتطورة، وذلك من حيث مساعدة العملاء على الحفاظ على وقت التشغيل والربحية وسمعة العلامة التجارية، كما ستُبرز "سبلنك" (Splunk) الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة نشر وتطبيق هذه الحلول وسبل تطويرها وتوسيع نطاقها.

كما ستقدم "سبلنك" (Splunk) عرضاً توضيحياً موسّعاً وشاملاً لمنصة "سبلنك إيدج هاب" (Splunk Edge Hub)، وهو حل متعدد المكونات مصمم لجمع وتوزيع وتحليل البيانات من الأجهزة الطرفية وأجهزة الاستشعار. ومن خلال استخدام عرض التشغيل التوضيحي المباشر للمصنع، ستُبرز "سبلنك" (Splunk) كيف أنه من الممكن دمج قدرات منصة "إيدج هاب" (Edge Hub) في بيئات تقنية التشغيل المعقدة لاستخلاص رؤى وتصورات متعمّقة من خطوط الانتاج في المصانع، وتحديد الأنماط غير الاعتياديّة التي لا تتوافق مع السّلوك المتوقّع للبيانات، وكذلك التنبؤ بالأعطال، وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي من دون الحاجة إلى الاستعانة بالاستعلامات المعقدة. كما سيكتشف الحضور قدرات الذكاء الاصطناعي أثناء العمل إلى جانب مزايا الواقع المعزز التي تتيح إمكانية تصور المعايير التشغيلية الحرجة في الوقت الحقيقي، وكذلك الاستجابات المؤتمتة التي يتم تشغيلها عن طريق الحركة والتعرف على الوجه - مما يُبرز تنوع منصة "إيدج هاب" (Edge Hub) عبر إعدادات القطاع المتنوعة.

وخلال الحدث أيضاً، ستسلط "سبلنك" (Splunk) الضوء على تكامل منصة سحابة "سبلنك" (Splunk Cloud) التابعة لها مع منصة "آب دايناميكس" (AppDynamics) القائمة على أساس "البرمجيات كخدمة" من سيسكو (Cisco)، مما يوفر تجربة مراقبة موحدة لرصد وتتبّع أداء تطبيقات المستخدمين. يتيح هذا التكامل إمكانية المشاهدة السياقية للسجلات المتعلقة بأي مشكلة في أداء التطبيقات، وتبسيط سير عمل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتسريع وتيرة تحديد الأسباب الجذرية، وتسهيل عملية تصحيحها وحلها بشكل أسرع.

تماشياً مع التزامها بتعزيز المرونة الرقمية، سيتواجد المتحدثون باسم شركة "سبلنك" (Splunk) لمناقشة الإطلاق المقرر لسحابة "سبلنك" Splunk Cloud على " أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (الإمارات)" AWS Middle East) (UAE Region، بهدف تحسين الأداء وتقليل زمن الوصول للشركات في ظل المشهد الرقمي السريع التطور في المنطقة.

معرباً عن سروره بالدور الذي تلعبه "شركة سيسكو" (Cisco) و "سبلنك" (Splunk) في دعم تطور التقدم التكنولوجي في المنطقة، تحدث أحمد السعدي، نائب رئيس شركة "سبلنك" (Splunk) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالقول، "يوفّر لنا معرض جيتكس 2024 منصة مواتية وقيّمة، ليس فقط لعرض حلول ابتكارنا المبتكرة والأحدث من نوعها فحسب، بل أيضاً لإبراز مساهمة تقنياتنا في دعم قدرات الشركات وتمكينها من تعزيز مرونتها الرقمية. وأود التنويه بأن كل ابتكار نطرحه مُصمّم بهدف مساعدة المؤسسات في الشرق الأوسط على تحويل التحديات التي تواجهها إلى فرص حقيقية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى مرونتها التشغيلية وأمنها إلى آفاق غير مسبوقة".

وبإمكان زوار جناح "سبلنك" (Splunk) أيضاً المشاركة في تجارب تفاعلية حقيقية مصممة لإبراز التطبيقات العملية لتقنيات "سبلنك" (Splunk). يتيح جهاز محاكاة سائقي السباقات (Racing Driver Simulator) من "سبلنك" (Splunk) وتجربة "أوكولوس لايت سابر" (Oculus LightSaber) للمشاركين اختبار مهاراتهم في القيادة والواقع الافتراضي مع الاستفادة من تحليلات البيانات في الوقت الفعلي من "سبلنك" (Splunk) لتكوين تصورات حول أدائهم، مما يُظهر كيفية استخدام تحليلات البيانات لتحسين الأداء وعمليات اتخاذ القرار في سيناريوهات العالم الحقيقي.