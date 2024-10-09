منتخب الناشئين مواليد 2007 يخسر أمام روسيا بثنائية

خسر المنتخب الوطني للناشئين مواليد عام 2007 أمام نظيره روسيا بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الإسكندرية ، ضمن الدورة الودية التي تقام لمنتخبات الناشئين والشباب في محافظة الإسكندرية بإشراف اتحاد الكرة.



ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2007 من أسامة نبيه مديرًا فنيًا ، حمادة أنور مديرًا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا ومحمد عمر النور مدربًا ، إبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى ود أيمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد إداري مهمات.

وتابع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني ودية منتخب الناشئين مواليد عام 2007 أمام روسيا الجارية الآن على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دورة الناشئين والشباب الودية.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل إنستجرام صورة له أثناء متابعة اللقاء بفندق إقامته مع المنتخب الأول حيث ينتظم في معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.

وشهد معسكر منتخب مصر في الساعات الماضية جلسة خاصة بين حسام حسن، المدير الفني، ومحمد صلاح، قائد الفراعنة، وتناولت الجلسة عددًا من التعليمات الفنية والجمل التكتيكية، حيث حدد المدير الفني مهام صلاح في الملعب، مشددًا على أهمية دوره كأحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب الوطني.