وزير الرياضة يبحث مع الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر أطر التعاون المشترك

عقد الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع السيد/ حازم حجازي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة البركة كابيتال الذراع الاستثماري لبنك البركة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك في مجالات دعم المشاريع الرياضية والشبابية، وتفعيل المسئولية المجتمعية بمراكز الشباب.

خلال اللقاء، تم استعراض عددًا من المقترحات والآليات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين، ومنها دراسة تمويل المشاريع الرياضية من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، ودعم رواد الأعمال الشباب من خلال مناقشة تقديم برامج تدريبية وتمويلية للشباب لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم من خلال توفير التمويل والاستشارات اللازمة لهم، وبناء بيئة محفزة للابتكار"، فضلاً عن مناقشة إنشاء فروع البنك داخل مراكز الشباب بالمحافظات.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة:"نحن نؤمن بشدة بأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولا سيما مع القطاع المصرفي، هذا التعاون يمثل قيمة مضافة لجهودنا في تطوير القطاع الرياضي والشبابي، ويسهم في تحقيق طموحات شبابنا".

أكد وزير الشباب أهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في دعم قطاعي الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن التعاون مع قطاع البنوك يفتح آفاقاً جديدة لدعم المشاريع الرياضية والشبابية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامجنا وأنشطتنا.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى سعي وزارة الشباب والرياضة إلى بناء شراكات استراتيجية مع قطاع البنوك، يستهدف من خلالها تمكين الشباب وتطوير الرياضة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، أشار السيد/ حازم حجازي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر إلى حرص البنك على المساهمة في التنمية المستدامة، مؤكداً استعداد البنك لدعم المشاريع الرياضية والشبابية، مقدماً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذا التعاون المثمر بخدمة هذا القطاع الحيوي والمهم.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المقترحات المطروحة وتحديد آليات التنفيذ.

حضر اللقاء الدكتورة سارة حسني العضو المنتدب لشركة البركة كابيتال، السيد / محمد بدير، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة البركة كابيتال، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.