هايد بارك العقارية للتطوير : ريادة في تطوير العقارات المصرية وتحقيق نمو استثنائي في المبيعات لعام 2024

استطاعت شركة هايد بارك العقارية للتطوير ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، من خلال تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع العقارات على مدار السنوات الماضية، عززت الشركة من محفظة استثماراتها المتنوعة التي تضم مشروعات سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية مهمة مثل القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، والساحل الشمالي، وتركز هايد بارك على تقديم وحدات سكنية متميزة تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، التي تبحث عن منازل فاخرة وعصرية.

حققت الشركة إنجازًا كبيرًا بتصنيفها ضمن قائمة أفضل 10 شركات تطوير عقاري من حيث المبيعات خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "ذا بورد كونسالتينج". يعكس هذا التصنيف الأداء المتميز للشركة، حيث حققت نموًا استثنائيًا في المبيعات بنسبة 280% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 24.3 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، منها 14.2 مليار جنيه حصيلة مشروع الساحل الشمالي، مقارنة بمبيعات 6.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2023.

تقدم هايد بارك العقارية للتطوير لعملائها فرصة مميزة للاستفادة من خطط سداد ميسرة، لامتلاك وحدات سكنية فاخرة بمقدم 5% فقط، وإمكانية التقسيط على 8 سنوات، في إطار استراتيجية الشركة لتسهيل عملية الشراء وتوفير خيارات مرنة لعملائها، سواء كانوا يبحثون عن مسكن جديد أو استثمار عقاري طويل الأجل.

في هذا السياق، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير: "تجدد هايد بارك التأكيد على التزامها بتلبية احتياجات العملاء، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم المتنوعة. فنحن نحرص دائمًا على توفير خطط سداد مرنة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة، مما يمنحهم حرية اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تناسبهم في أي وقت."

وأضاف سراج: "نحن في هايد بارك ملتزمون بتقديم حلول سكنية واستثمارية متكاملة، تضمن أعلى معايير الجودة وأفضل الأسعار. ندرك أهمية الثقة المتبادلة مع عملائنا، ولهذا نسعى إلى تسليم مشروعاتنا وفق الجداول الزمنية المحددة. رؤيتنا هي توفير بيئة معيشية متميزة، تراعي تطلعات عملائنا في مختلف مراحل حياتهم، مع التركيز على تقديم قيمة استثمارية عالية تلبي احتياجاتهم الحاضرة والمستقبلية."

تلتزم هايد بارك العقارية للتطويربتقديم أعلى معايير الجودة في كل من التصميم والبناء، مما جعل الشركة واحدة من أبرز الشركات في قطاع العقارات المصري. كما تسعى الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تجمع بين الراحة والجودة، مركزةً على تحسين جودة الحياة لسكان مشروعاتها من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل مرافق ترفيهية، تعليمية وتجارية. يظهر هذا التفوق في مشروعاتها ، مثل "Seashore" في الساحل الشمالي، و"هايد بارك" القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروعي"تاوني" و"جاردن ليكس" في مدينة السادس من أكتوبر.

يعد مشروع Seashore أول مشروع لشركة هايد بارك العقارية للتطوير في منطقة الساحل الشمالي. يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق مشروعاتها وتنوعها الجغرافي،بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشروع جزءاً من جهود الشركة لدعم خطط الدولة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتوفير فرص عمل جديدة بالمنطقة، مما يساهم في استدامة التنمية.

وحقق مشروع Seashore نجاحاً كبيراً، حيث ساهم في تعزيز مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2024. تم بيع جميع مراحل المشروع خلال الساعات الأولى من طرحها للحجز، من ضمنها مرحلة "Shoreville" التي حققت مبيعات بلغت 3 مليارات جنيه في وقت قياسي. يعكس هذا النجاح ريادة الشركة في تقديم مشروعات عقارية مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة وتطلعات العملاء.

أما مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة فيقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، بتكلفة استثمارية 40 مليار جنيه. يتكون المشروع من 8 مراحل مختلفة، ويضم حوالي 20 ألف وحدة سكنية متنوعة بالإضافة إلى مشروعات خدمية وتجارية وإدارية. من المتوقع أن يتم تسليم آخر مراحل المشروع بحلول عام 2030. وتتنوع وحدات المشروع بين الفيلات المنفصلة والمتصلة والشقق السكنية ذات المساحات المتعددة، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتلبية احتياجات وأذواق العملاء المختلفة. تم تصميم المشروع بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن لضمان تقديم حلول سكنية متكاملة.

و في مدينة 6 أكتوبر يبرز مشروع Tawny -تاوني في قلب المنطقة السكنية ، ويتمتع بموقع استراتيجي بجوار العديد من الطرق الرئيسية مثل المحور وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الواحات. بالإضافة إلى قربه من نادي الجزيرة الرياضي والعديد من المدارس الدولية المرموقة مثل "ليسيه" و"الألسن" و"الشويفات". ومن المقرر أن يتم بدء تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب مشروع تاوني الذي يتميز بموقع استراتيجي ويوفر بيئة مثالية للحياة الأسرية الهادئة، إلى جانب تصميمات عصرية تهتم بالتفاصيل الدقيقة لتلبية تطلعات العملاء.

فيما يتميز مشروع جاردن ليكس بموقعه الاستراتيجي في مدينة السادس من أكتوبر، حيث يقع بالقرب من معالم هامة مثل نادي الجزيرة الرياضي، مول مصر، مول العرب، وأركان بلازا. يمتد المشروع على مساحة 69 فدانًا، وقد تم تصميمه بواسطة شركة "Eklego العالمية" ليضم مجموعة من الشقق الفاخرة والدوبلكس التي تتميز بأقصى درجات الخصوصية، وتشمل مرافق المشروع مواقف سيارات واسعة لكل وحدة سكنية، بالإضافة إلى "Club House" عصري، وثلاث بوابات إلكترونية لتوفير أعلى مستويات الأمان.

كما تتميز الوحدات السكنية بإطلالات رائعة على المساحات الخضراء والبحيرات، مما يضيف للمشروع طابعاً فريداً من نوعه، وقد حقق المشروع نجاحاً لافتاً مع بيع جميع وحدات مرحلة "ليك سايد" في غضون ساعتين فقط بمبيعات تخطت ال2 مليار جنيه، حيث يتمتع المشروع بموقع استراتيجي، وتضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية مثل الفيلات المستقلة، والفيلات الرباعية، والتوين هاوس، وكلها بإطلالات مميزة على الحديقة الرئيسية والبحيرة.