دل تكنولوجيز تمنح ICT Misr جائزة Excellence in DCC Sales لعام 2024

حصلت شركة "ICT Misr" الرائدة في الحلول التكنولوجية المتكاملة والبنية التحتية الرقمية، على جائزة شركة "دل تكنولوجيز" العالمية "Excellence in DCC Sales FY24"، لتميزها في مبيعات مراكز البيانات وشبكات العمل المركزية "Data Center & Core Networking" المقدمة من شركة "دل تكنولوجيز" لعملائها في مصر خلال العام الماضي.

وتسلم الجائزة المهندس محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة "أي سي تي مصر" ICT Misr، خلال الحفل السنوي الذي أقامته شركة دل تكنولوجيز لتكريم شركائها المتميزين تحت عنوان Dell partners Awards والذي أقيم ضمن فعاليات المنتدي السنوي لشركة دل تكنولوجيز لعام 2024 في القاهرة تحت عنوان "تسريع الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

وأعرب المهندس محمد المفتي عن اعتزازه بحصول شركة "ICT Misr" على جائزة دل تكنولوجيز "Excellence in DCC Sales"، وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لدى كل من الشركتين لدعم النمو المتزايد في الطلب على التكنولوجيا داخل السوق المصري ولا سيما خدمات "Data Center & Core Networking".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "ICT Misr" أن قطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية يزداد نمواً بشكل مطرد في مختلف أسواق المنطقة ولا سيما في السوق المصري صاحب أكبر خطة للتحول الرقمي، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الشرق الأوسط وأفريقيا في مراكز البيانات إلى أكثر من 14 مليار دولار بحلول 2028، مع زيادة سنوية مركبة تبلغ تقريبًا 10%.

ويعود هذا النجاح الكبير إلى تقديم شركة "دل تكنولوجيز" نظم خدمات رقمية متكاملة بأعلى جودة وأفضل دعم فني لذلك كانت خدمات دل تكنولوجيز لها النصيب الأكبر من حجم أعمال "ICT Misr"، وبشكل متكامل بما فيها خدمات الاستضافة والتخزين واسترداد البيانات والتأمين server - storage - backup - security end toend solutions .

وتعتبر شركة "ICT Misr" واحدة من أسرع الشركات نمواً في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية وأمن المعلومات في مصر والشرق الأوسط، وقد استطاعت تقديم رؤية مختلفة للسوق المصري والليبي وتستعد للتوسع في أسواق الخليج وأفريقيا بعد نجاحها في تقديم جانب جديد من القيم المضافة للقطاعات الحكومية والمصرفية والتجارية والاتصالات والقطاعات التجارية والمالية وقطاع التأمين.