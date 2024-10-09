السفيرة المصرية في فيتنام تزور جامعة اللغات والدراسات الدولية



قامت السفيرة أمل سلامة، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى فيتنام، بزيارة إلى جامعة اللغات والدراسات الدولية التابعة لجامعة فيتنام الوطنية، حيث قامت بإهداء عدد من الكتب والإصدارات باللغة العربية المقدمة من الحكومة المصرية إلى كلية اللغات والدراسات الدولية بجامعة هانوي الوطنية.



من جانبه، أشاد رئيس الكلية بالدعم المصري المتواصل لقسم اللغة العربية من خلال توفير مبعوث أزهري لتدريس اللغة العربية منذ إنشاء القسم، بالإضافة إلى تقديم منح لتدريس اللغة العربية تابعة لوزارة التعليم العالي، وتوفير المواد التعليمية من كتب وإصدارات باللغة العربية، معرباً عن تطلعه لمواصلة هذا الدعم. كما أشار إلى رغبته في تعزيز التواصل مع كليات تدريس اللغة العربية في مصر لتدشين شراكات معها بما يسهم في رفع مستوى تعليم اللغة العربية في فيتنام.



وقد أكدت السفيرة المصرية على أهمية العلاقات الثقافية واللغوية في تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم المشترك بين البلدين، معربة عن تطلعها لمواصلة التنسيق بين الجانبين.