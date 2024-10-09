قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية تتيح تجربة سيارة تسلا وشاومي غداً

تنطلق غدا الخميس "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، وهو مؤتمر ومعرض دولي متخصص في تقديم تكنولوجيا المستقبل لوسائل التنقل والمركبات الكهربائية بجميع أنواعها، وتستمر القمة على مدار ثلاثة ايام، بمركز مصر الدولي للمعارض بمحور المشير حسين طنطاوي، بحضور كوكبة من العقول المبدعة وصناع القرار من مختلف الجنسيات، لمناقشة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال، ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة، وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية، مما يساهم في تسريع وتيرة الانتقال إلى النقل المستدام في مصر والمنطقة.

ستكون القمة بمثابة منصة للجهات الحكومية المختلفة، ومؤسسات البحث والتطوير، لتقديم رؤاهم ومناقشة قضايا التحول نحو وسائل التنقل الكهربائية، بمشاركة خبراء من كبري الشركات الدولية والاقليمية والمحلية في هذا القطاع ومزودي خدمات الشحن ونقابة المهندسين الراعي الاستراتيجي للقمة، بما في ذلك مصر،والولايات المتحدة الامريكية والإمارات العربية المتحدة، وتايوان، للحديث عن أحدث التقنيات والقدرات والإمكانيات في وسائل التنقل الكهربائية.

تتضمن فعاليات القمة جلسات حوارية وورش عمل تدريبية، ومعارض تفاعلية، ومحاضرات تغطي مجموعة واسعة من جوانب صناعة السيارات الكهربائية بما في ذلك تكنولوجيا البطاريات والبنية التحتية للشحن، ومراكز الصيانة، والنقل الذكي، ومقدمي الخدمات المالية والمدفوعات، وتطبيقات التوصيل الذكية، ووسائل التنقل الخفيفة الكهربائية مثل عربات الجولف والدراجات وما إلى ذلك. وتنظم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين المصرية مؤتمر "مستقبل صناعة النقل الذكي" على هامش القمة في اليوم الثالث والأخير.

كما ستتيح القمة فرصة فريدة للزوار لتجربة أحدث السيارات الكهربائية والتعرف على مزاياها وأدائها المتميز بما في ذلك طرازات فريدة مثل أفاتر، شاومي، تسلا، بي إم دبليو، مرسيدس، بي واي دي، هامر، رينو، وويلينج، فضلا عن ظهور أول قارب كهربائي من شركة اكس شور وشركة مارين تك، بالإضافة إلى مجموعة من المركبات الكهربائية الأخرى. كما ستشهد القمة توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في هذا المجال، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.