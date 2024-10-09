الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سلطنة عُمان واليونيسف تبحثان مجالات التعاون في خدمات تنمية الطفولة

بوابة الوفد الإلكترونية

بحثت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمسقط مجالات التعاون في مختلف الجوانب المعنيّة بخدمات تنمية الطفولة، جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بمكتبها  "سومايرا تشودري" ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمسقط.


تم خلال المقابلة مناقشة وثيقة البرنامج القُطري بين سلطنة عُمان ومنظمة "اليونيسف" وما تتضمنه من خطة العمل ذات الصلة ببرامج حماية الطفل، وتنمية الطفولة المبكرة، والأطفال ذوي الإعاقة، وغيرها من برامج الطفولة التي ستنفّذ خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي شهدها هذا القطاع في سلطنة عُمان.

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