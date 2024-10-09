ريفي تتعاون مع "جي أي جي" لتعزيز خدمات التأمين متناهي الصغر

أعلنت شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر - ريفي، المتخصصة في تقديم الخدمات التمويلية المبتكرة، عن توقيع عقد شراكة إستراتيجية مع شركة "جي أي جي" للتأمين – مصر، إحدى أبرز شركات التأمين في السوق المصرية، وذلك في خطوة تعزز من قدرتها على تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر.



قال أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي: " نحن في "ريفي" نعتبر أنفسنا رواداً في تقديم الخدمات المالية المبتكرة لمشاريع التمويل متناهي الصغر في مصر. وتوقيع هذه الشراكة يعزز من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق حلولنا المالية لتشمل التأمين المتناهي الصغر، بما يسهم في توفير حماية شاملة لعملائنا وزيادة استقرار مشاريعهم ونموها وتنميتها.

وأضاف لبيب: ان "ريفي" تسعى دائماً إلى تقديم حلول ميسرة وشاملة تلبي احتياجات شرائح واسعة من المجتمع، ونحن فخورون بمواصلة مسيرتنا في تعزيز الشمول المالي والتأميني ضمن إطار رؤيتنا الرامية إلى دعم الاقتصاد المصري وتطوير مجتمع المشاريع متناهية الصغر."

أضاف علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة "جي أي جي" للتأمين – مصر: "تُعد هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر لشرائح جديدة من العملاء. نحن ملتزمون بتعزيز الشمول المالي والتأميني وفقاً للوائح هيئة الرقابة المالية، ونتطلع إلى الاستفادة من شبكة فروع شركة "ريفي" الواسعة لتوسيع نطاق تغطيتنا التأمينية."

تابع الزهيري: "تتوافق هذه الشراكة مع توجيهات هيئة الرقابة المالية لتنمية قطاع التأمين متناهي الصغر، ونحن ملتزمون بتطوير نماذج أعمال مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع تقديم تجربة رقمية متكاملة لتسهيل إصدار الوثائق وسداد التعويضات."