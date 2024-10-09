شارك تانك دبي يجمع في موسمه قادة الاستثمار في المنطقة

يجدد برنامج "شارك تانك دبي" إطلالته على جمهور تلفزيون دبي التابع لـ "دبي للإعلام" بعد سلسلة من الإنجازات اللافتة التي حققها في موسمه الأول، حيث يعود إلى الواجهة حاملاً معه فرصاً ذهبية لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تطوير وتوسيع مشاريعهم، والاستفادة من حجم الفرص الحقيقية التي يقدمها لهم نخبة من كبار المستثمرين في المنطقة والعالم، وهو ما يعكس أهمية البرنامج وتناغمه مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، كما يعكس جهود "دبي للإعلام" وسعيها إلى فتح الآفاق أمام الشباب والمبدعين، عبر منحهم ما يحتاجونه من فرص تمكنهم من بناء علاقات مع مجموعة من المستثمرين والخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من العروض الاستثمارية والاستشارات والنصائح التي يقدمونها لهم للمساهمة في تحقيق تطلعاتهم، والارتقاء بمشاريعهم.

وتتجلى أهمية البرنامج الذي يبث مساء كل خميس في تمام الساعة 10:30 بتوقيت الإمارات، في قدرته على تعزيز بيئة الأعمال في دبي، ودوره في رفع كفاءات الشباب وحثهم على دخول كافة مجالات الاستثمار الاقتصادية، ما يساهم في دعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توصف بـ "محرك النمو الاقتصادي"، لأهمية مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، حيث تعد هذه المشاريع مصدراً أساسياً لريادة الأعمال والابتكار وخلق فرص التوظيف. وسيشهد الموسم الجديد مشاركة أكثر من 65 رائد أعمال من مختلف أنحاء العالم جاؤوا إلى دبي لعرض علاماتهم التجارية ومشاريعهم من ناحية فكرتها وحجم أرباحها ونوعية الشريحة التي تستهدفها وطرق التسويق التي تتبعها، وذلك أمام لجنة من كبار المستثمرين ممن يتميزون بخبراتهم الواسعة في قطاع الاستثمار.

وأكدت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية حرص "دبي للإعلام" على تحقيق تطلعات دبي ورؤاها الطموحة الهادفة إلى تعزيز ريادتها وتنافسيتها على الخريطة العالمية، وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه، وهو ما يتجسد في اهتمام "دبي للإعلام" بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة وتحفيز روح الابتكار والتنافسية لديهم.

وقالت: "تواصل دبي جهودها في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة من مختلف أنحاء العالم، وتشجيعهم على الاستفادة من إمكانياتها، وما توفره لهم من فرص تفتح الآفاق أمامهم، والمساهمة عبر مشاريعهم في دعم تنوع اقتصاد الإمارة، التي نجحت في أن تكون مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات في كافة القطاعات"، وفي الوقت ذاته، عبرت الجرمن عن اعتزاز "دبي للإعلام" بشراكتها مع أعضاء لجنة المستثمرين في البرنامج.

وتابعت: "يُعد أعضاء لجنة المستثمرين من أهم الشخصيات الاقتصادية في الإمارات والمنطقة والعالم، ويتميزون بخبراتهم الواسعة في الاستثمار وتأسيس وإدارة الشركات والمشاريع في مختلف القطاعات، لقدرتهم على تقييم الأفكار التجارية، وتنمية وتوسيع نطاق المشاريع محلياً ودولياً بفضل ما يتمتعون به من شبكة علاقات قوية قادرة على دعم رواد الأعمال الشباب"، مشيرة إلى أن الموسم الثاني يمتاز بتنوع مشاريعه وأفكاره، وقد جاء انعكاساً لحجم النجاح الذي حققه الموسم الأول، الذي دخل قائمة الأعلى مشاهدة على تلفزيون دبي وتطبيق "أوان" الرقمي، ما يبرز جهود "دبي للإعلام" الرامية إلى فتح الآفاق أمام الشباب ورواد الأعمال.

