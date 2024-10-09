وزير الرياضة يستقبل طلاب جامعة قناة السويس خلال زيارتهم لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طلاب جامعة قناة السويس المشاركين في زيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة قناة السويس، وذلك بمشاركة ٤٢ طالب وطالبة من طلاب جامعة قناة السويس.

أكد وزير الشباب والرياضة على التنسيق المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، والدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب علمياً وثقافياًورياضياً، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والزيارات لمختلف المشروعات القومية، بهدف تنمية روح الولاء والانتماء وغرس الهوية الوطنية في نفوس الشباب، بالإضافة إلى إطلاع الشباب المصري على حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع.

تضمنت الزيارة عرض تقديمي عن المدينة ومراحل الإنشاء وكل ما تضمه المدينة من منشآت رياضية وثقافية وفندقية.

واصطحب مسئولي المدينة الطلاب في جولة تفقدية حيث قاموا بشرح تفصيلي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية حيث أنها أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، تقع في العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم العديد من المنشآت الرياضية والعامة مثل ستاد العاصمة الإدارية بسعة 90 ألف متفرج، قرية أولمبية، ملاعب للتدريب، منطقة الفنادق والشاليهات، المنطقة التجارية، مستشفى للطب الرياضي، ملاعب مفتوحة، ملعب التنس الرئيسي والفرعي، مجمع حمامات السباحة، نادي للفروسية، ملاعب إسكواش، مسرح روماني، صالتين سعة 15000، 8000 متفرج لكرة اليد، الطائرة، والسلة، ميادين الرماية اليدوية، ميادين رماية القوس والسهم، المنطقة الإدارية، متحف الرياضة، ميادين رماية الخرطوش، ميادين الرماية الإلكترونية، صالات لألعاب قوى، وقاعات متعددة الأغراض.