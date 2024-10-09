عرض خاص لفيلم بنسيون دلال مع فريق العمل.. الليلة

ينطلق فيلم بنسيون دلال، مساء اليوم الأربعاء للفنان بيومي فؤاد، والاحتفال بالعرض الخاص مع فريق العمل داخل أحد الفنادق الكبرى، الذي يشارك فيه عدد من النجوم ومنهم عمر متولي وخالد سرحان.

تفاصيل فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداث الفيلم حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، وفي نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجا مهما لسماعه وهو يغني.

بجانب عرض فيلم دراكو رع بطولة خالد منصور وشادى الفونس والمقرر عرضه يوم 30 أكتوبر الجارى، تدور أحداث فيلم دراكو رع فى إطار خيالى كوميدى حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصى الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر فى العصور القديمة، يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول فى مواجهة جديدة مع البشر، إضافة إلى استمرار عرض عدد من الأفلام التي انطلقت في موسم عيد الأضحى وموسم الصيف.



ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.